Рядом с Омской областью произошла утечка соляной кислоты

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Published Сегодня, 08:57
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Утром 2 апреля в Новосибирской области на ж/д станции Инская обнаружили утечку серной кислоты. Транспортная прокуратура начала проверку, сообщают «Новые известия».
Известно, что специальные службы уже приняли меры для ликвидации разлива. Причины и детали инцидента выясняются. Аналогичный случай на этой же станции произошел летом прошлого года.
Напомним, ранее в Омской области разлилась нефть. Местную компанию оштрафовали после происшествия.