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«Транснефть — ЗС» оштрафовали за молчание о разливе нефти под Омском

15 марта 2023, 06:26
Фото: 1MI
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Организация сообщила о ЧП лишь спустя сутки после аварии.

Компанию «Транснефть — Западная Сибирь» привлекли к административной ответственности за то, что несвоевременно сообщили об утечке нефтепродуктов. Напомним, авария на трубопроводе произошла 27 января возле деревни Луговая Новотроицкого сельского поселения Омской области. В компании «Транснефть — ЗС» рассказали, что вылилась сырая нефть.

Как уточнили Городу55 в пресс-службе прокуратуры Омской области, организацию оштрафовали на 20 тысяч рублей. Поверка продолжается. В настоящее время Росприроднадзор устанавливает сумма вреда, причиненного окружающей среде.

«В нарушение установленных правил лишь спустя сутки после разлива нефтепродуктов данное предприятие проинформировало о случившемся контролирующие органы и муниципалитет», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Разлив случился на магистральном нефтепроводе «Усть-Балык-Омск», который принадлежит АО «Транснефть — Западная Сибирь». Вылилось порядка 60 кубометров нефти. В прокуратуре добавили, что площадь разлива составила 615 квадратных метров.

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#Евгений Игишев#Прокуратура#Утечка#Трубопровод#Омск#Нефть
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