«Транснефть — ЗС» оштрафовали за молчание о разливе нефти под Омском

Компанию «Транснефть — Западная Сибирь» привлекли к административной ответственности за то, что несвоевременно сообщили об утечке нефтепродуктов. Напомним, авария на трубопроводе произошла 27 января возле деревни Луговая Новотроицкого сельского поселения Омской области. В компании «Транснефть — ЗС» рассказали, что вылилась сырая нефть.