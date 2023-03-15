«Транснефть — ЗС» оштрафовали за молчание о разливе нефти под Омском

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Компанию «Транснефть — Западная Сибирь» привлекли к административной ответственности за то, что несвоевременно сообщили об утечке нефтепродуктов. Напомним, авария на трубопроводе произошла 27 января возле деревни Луговая Новотроицкого сельского поселения Омской области. В компании «Транснефть — ЗС» рассказали, что вылилась сырая нефть.
Как уточнили Городу55 в пресс-службе прокуратуры Омской области, организацию оштрафовали на 20 тысяч рублей. Поверка продолжается. В настоящее время Росприроднадзор устанавливает сумма вреда, причиненного окружающей среде.
«В нарушение установленных правил лишь спустя сутки после разлива нефтепродуктов данное предприятие проинформировало о случившемся контролирующие органы и муниципалитет», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Разлив случился на магистральном нефтепроводе «Усть-Балык-Омск», который принадлежит АО «Транснефть — Западная Сибирь». Вылилось порядка 60 кубометров нефти. В прокуратуре добавили, что площадь разлива составила 615 квадратных метров.