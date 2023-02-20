Президент назначил в Омской области шесть новых судей

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Владимир Путин указом от 17 февраля назначил 6 судей в Омской области. Указ президента о назначении судей стал первым в 2023 году: он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как уточнили в пресс-службе областного суда, судьей Большереченского районного суда назначен Артем Валитов; судьями Кировского районного суда Омска назначены Юлия Еськова и Анжела Ниязмаметова; Куйбышевского районного суда Омска — Юлия Герстнер; Советского районного суда Омска — Дмитрий Родионов, Евгений Товгин.
Ранее Город55 сообщал, что квалификационная коллегия судей Омской области ведет поиск новых сотрудников. На прошлой неделе, 17 февраля открыли следующие вакансии:
Отметим, что заявления и документы принимают до 20 марта 2023 года.