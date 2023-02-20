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Президент назначил в Омской области шесть новых судей

20 февраля 2023, 07:20
Фото: 1MI
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Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин указом от 17 февраля назначил 6 судей в Омской области. Указ президента о назначении судей стал первым в 2023 году: он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточнили в пресс-службе областного суда, судьей Большереченского районного суда назначен Артем Валитов; судьями Кировского районного суда Омска назначены Юлия Еськова и Анжела Ниязмаметова; Куйбышевского районного суда Омска — Юлия Герстнер; Советского районного суда Омска — Дмитрий Родионов, Евгений Товгин.

Ранее Город55 сообщал, что квалификационная коллегия судей Омской области ведет поиск новых сотрудников. На прошлой неделе, 17 февраля открыли следующие вакансии:

  1. должность председателя суда в Усть-Ишимский районный суд Омской области;
  2. должность заместителя председателя суда в Советский районный суд Омска.

Отметим, что заявления и документы принимают до 20 марта 2023 года.

Еще 2 вакансии. В Омской области вновь ищут председателей судов
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#Евгений Игишев#Суд#Судья#Президент#Президент РФ#Указ#Омск#Омская область#Владимир Путин
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