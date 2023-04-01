В омских ресторанах устраивают «битвы» стаканами и рыбачат на стерлядь в аквариуме

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Город55 опубликовал новый рейтинг развлекательных заведений Омска, куда в минувшем 2022 году чаще всего вызывали полицейских.
Так, по данным городской полиции, которые мы получили в ответе на наш запрос, самые буйные и неспокойные «ресторации» обнаружились в Кировском округе. Отсюда в прошлом году поступило 1002 сообщения о различных инцидентах и происшествиях. На втором месте Центральный округ, где зарегистрировано 985 обращений, а на третьем расположился Октябрьский округ с 347 тревожными вызовами. Удивительно, но самые спокойные кафе, бары и рестораны находятся в Ленинском округе. Почему, мы объяснили в нашем рейтинге.
Между тем помимо банальных сообщений о каких-то драках, буйных ссорах и кражах, встречаются и довольно-таки экзотические. Например, в одном из кафе после словесной перепалки гости устроили «битву» стаканами, которая закончилась только после приезда полицейских.
Есть и куда более удивительные истории, — как вам рыбалка прямо в стенах заведения? Именно такую устроили посетители одного из них, - выловили в аквариуме стерлядь, и в процессе ловли еще и диван сломали.