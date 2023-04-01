В омских ресторанах устраивают «битвы» стаканами и рыбачат на стерлядь в аквариуме

Так, по данным городской полиции, которые мы получили в ответе на наш запрос, самые буйные и неспокойные «ресторации» обнаружились в Кировском округе. Отсюда в прошлом году поступило 1002 сообщения о различных инцидентах и происшествиях. На втором месте Центральный округ, где зарегистрировано 985 обращений, а на третьем расположился Октябрьский округ с 347 тревожными вызовами. Удивительно, но самые спокойные кафе, бары и рестораны находятся в Ленинском округе. Почему, мы объяснили в нашем рейтинге.