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Published Сегодня, 03:16

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Updated Сегодня, 03:16

В омских ресторанах устраивают «битвы» стаканами и рыбачат на стерлядь в аквариуме

1 апреля 2023, 03:16
Фото: 1MI
Рейтинг самых неспокойных заведений Омска
Самые неспокойные увеселительные заведения, откуда за 2022 года поступило больше всего тревожных вызовов, базируются в Кировском округе.

Город55 опубликовал новый рейтинг развлекательных заведений Омска, куда в минувшем 2022 году чаще всего вызывали полицейских.

Так, по данным городской полиции, которые мы получили в ответе на наш запрос, самые буйные и неспокойные «ресторации» обнаружились в Кировском округе. Отсюда в прошлом году поступило 1002 сообщения о различных инцидентах и происшествиях. На втором месте Центральный округ, где зарегистрировано 985 обращений, а на третьем расположился Октябрьский округ с 347 тревожными вызовами. Удивительно, но самые спокойные кафе, бары и рестораны находятся в Ленинском округе. Почему, мы объяснили в нашем рейтинге.

Между тем помимо банальных сообщений о каких-то драках, буйных ссорах и кражах, встречаются и довольно-таки экзотические. Например, в одном из кафе после словесной перепалки гости устроили «битву» стаканами, которая закончилась только после приезда полицейских.

Есть и куда более удивительные истории, — как вам рыбалка прямо в стенах заведения? Именно такую устроили посетители одного из них, - выловили в аквариуме стерлядь, и в процессе ловли еще и диван сломали.

Рейтинг самых тревожных заведений Омска. Куда полиция чаще всего приезжает на вызовы
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Рейтинг самых тревожных заведений Омска. Куда полиция чаще всего приезжает на вызовы
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