Рейтинг самых тревожных заведений Омска. Куда полиция чаще всего приезжает на вызовы

Чаще всего вызов о каких-то эксцессах в заведениях поступают от мужской половины посетителей или обслуживающего персонала, хотя и тут есть исключения. Так, если, скажем, в Кировском округе это соотношение делится в пропорции 60% на 40% в пользу сильной половины, в Центральном — 64% на 36%, а в Октябрьском — 53% на 47%, то в Ленинском и Советском округах чаще всего «обижают» дам. Там силовики зафиксировали равные показатели — 54% в пользу барышень.