Рейтинг самых тревожных заведений Омска. Куда полиция чаще всего приезжает на вызовы

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
Город55 на основе данных из УМВД по городу Омску, полученных в ответе на наш запрос, подготовил очередной рейтинг увеселительных заведений, в которые в минувшем, 2022 году чаще всего вызывали сотрудников полиции на различные происшествия, конфликты и инциденты. Рассказываем, показываем и объясняем.
Драки, кражи, «потеряшки»
Всего за 2022 год из омских кафе, баров, ресторанов и других заведений общепита с «культурной» программой в городские отделы полиции поступило порядка 2642 обращений. Тут сразу оговоримся, что в это число мы включили лишь обращения по поводу причинения телесных повреждений, различные конфликты, кражи и оставленные вещи, а также громкую музыку — куда же без нее. Лидером тут стали травмы, полученные в драках и потасовках. Собственно, статистика выглядит так:
Рекордсменом по количеству вызовов стал Кировский округ — 1002, на втором месте с небольшим отставанием следует Центральный округ — 985, а замыкает тройку Октябрьский округ с 347 обращениями.
Отметим, что не самые спокойные в криминальном плане округа Омска, Советский и Ленинский, имеют довольно-таки скромные показатели — 190 и 118 соответственно. И тут все просто: как нам пояснили в городской полиции, большинство отдыхающих из этих районов едут развлекаться в популярные заведения, базирующиеся в основном в центре города.
Кировский округ в нашей статистике стал лидером и по телесным повреждениям (таких обращений за год набралось 179), и по кражам из увеселительных заведений — 151. Бары, кафе и рестораны Центрального округа вырвались на первое место по разнообразным конфликтам — 130 вызовов, а вот самыми громкими, шумными и музыкальными стали ресторации Октябрьского округа, на которые по этому поводу жаловались 27 раз. В этом же районе живет и наибольшее число «потеряшек», которые теряли или забывали свои вещи, — таких набралось 35.
Между тем абсолютным лидером по «забывчивым» омичам, как и годом ранее, стали кофейни сети Coffee Anytime. Атмосфера, видать, такая: посидел, выпил чашечку горячего и ушел в раздумьях и мечтах без сумки, кошелька аль модного гаджета.
Мужское и женское
Чаще всего вызов о каких-то эксцессах в заведениях поступают от мужской половины посетителей или обслуживающего персонала, хотя и тут есть исключения. Так, если, скажем, в Кировском округе это соотношение делится в пропорции 60% на 40% в пользу сильной половины, в Центральном — 64% на 36%, а в Октябрьском — 53% на 47%, то в Ленинском и Советском округах чаще всего «обижают» дам. Там силовики зафиксировали равные показатели — 54% в пользу барышень.
От центра и до окраин
Теперь, собственно, об антигероях нашего рейтинга в каждом административном округе Омска. Начнем с самого крупного городского района — Кировского и, как оказалось, самого тревожного в плане увеселительных заведений. топ-3 здесь выглядит так:
На 4-м месте с приличным отставанием идет кафе «Фиеста», куда за год по различным поводам полицейские наведывались 45 раз, а на 5-й строчке расположилось кафе «Мельница» на улице Дианова, 13 с 20 тревожными сообщениями. Вот только в поисковике «Яндекса» указано, что сие заведение больше не работает, да и официальная группа в социальной сети «ВКонтакте» внезапно стала закрытым сообществом.
Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что сразу четыре наших «героя» находятся по соседству, буквально впритык друг к другу, — два в здании по улице Комарова, 8/1, остальные — на Комарова, 12. Удобно, наверное, — вышел из одного и попал в другое. «Пьяный угол» какой-то получается.
И еще отметим, что точно в таком же порядке эти заведения располагались и в прошлом рейтинге за 2021 год, правда, происшествий и инцидентов было чуточку меньше. Исправляются?
Идем дальше и переносимся в Центральный округ. Тут в наш рейтинг попали сразу шесть «персонажей», а топ-3 представлен нижеследующими ресторациями:
Четвертое место досталось кафе «У Вартана» на улице 10 лет Октября, 209г с показателем в 27 сообщений, на пятой строчке — ресторан-клуб «Малибу» с улицы Фрунзе, 47 с 16 тревожными вызовами, и замыкает все это «веселье» кафе «Магнолия» на улице Гагарина, 8/1. И опять можно заметить, что трое участников этого секстета базируются по соседству — «Абсенто море», «Доски» и «Магнолия».
К слову, по итогам 2021 года впереди планеты всей в Центральном округе были «Доски», однако в прошлом году как-то сдали позиции — количество сообщений об эксцессах уменьшилось более чем в три раза — со 177 до 55. А вот показатели «Абсенто море» остались прежними, потому и вывели их на 1-е место. Кроме того, из рейтинга выпали кафе «Амурский дворик» и крафт-бар «Пушка», а на их место пришли «Малибу» и «Магнолия».
Далее у нас «топовые» увеселительные заведения Октябрьского округа с наибольшим количеством вызовов силовиков:
На 4-й позиции расположился бар «Вегас» на улице Кирова, 47/4, а на 5-й — ночной клуб и кафе «Оазис» на улице Сенной тупик, 3, где за год набралось 23 и 15 тревожных сообщений соответственно. Здесь тоже не обошлось без «дружеского» добрососедства — «Вахдат» и «Вегас» находятся в одном здании.
По сравнению с прошлым рейтингом можно отметить, что «Вегас» сдал свои позиции и переместился на 4-ю строчку, а «Космос» и «Гранат», напротив, «улучшили» свое положение.
Переходим в Советский округ и любуемся тамошними лидерами:
На 4-м месте здесь записалось кафе, бар и паб в одном флаконе — «Затерянный рай» с улицы Нефтезаводская, 41 с показателем в 13 вызовов. Смотрим на карту и видим, что в этом районе разброс между лидерами довольно-таки приличный — соседей нет.
Что касается сравнения с 2021 годом, то «Восточная ночь» сохранила лидерство, «Мишкин и Мишкин» — упал, а «Карс» поднялся сразу на две позиции. При этом из рейтинга выпали кафе «Ором» и кафе-бар «Небеса», который вроде как больше не работает.
И заканчиваем мы свой обзор в Ленинском округе, который, как мы уже упоминали выше, на удивление оказался самым спокойным. Первые 3 места тут распределились так:
На 4-й строчке находится кафе «Лавр» с улицы Рождественского, 6б, где за год набралось всего 4 сообщения об инцидентах и происшествиях. И еще, как и в Советском округе, здешние неспокойные кафе, бары и рестораны далеко не соседи.
Из 2021 года в новом рейтинге остались лишь кафе «Велес» и «Лавр», которые сдали позиции. Еще три игрока выбыли, уступив место двум новым.
Летающие стаканы, стерлядь и пропавший жених
И напоследок, так сказать для поднятия настроения, расскажем о некоторых курьезных вызовах.
Часто желанные гости стараются погулять и отдохнуть с минимальными тратами, а то и вовсе бесплатно. Так, поступил вызов из одного увеселительного заведения, что некие гости устроили бурный скандал из-за того, что их отказались кормить и поить бесплатно. Свои «привилегии» они пытались объяснить тем, что, дескать, мы же знаем хозяина, тогда какие деньги.
Часто в потасовках в барах, кафе и ресторанах в ход идут не только руки, ноги и подручные предметы, но и посуда, например стаканы. Именно такой вызов поступил дежурному: звонивший прямо сообщил, что гости слегка разбуянились и кидаются стаканами.
Зачастую гостей не устраивает еда с кухни, и они судорожно ищут, чем бы подкрепиться в зале. В одном из омских заведений таким подкреплением стала стерлядь, которая мирно плавала себе в аквариуме. Гости не придумали ничего лучше, как выловить ее оттуда, и процесс этот оказался настолько увлекающим и бурным, что был сломан диван.
Иногда банкет в ресторане или кафе перерастает в целую детективную историю. Как вам пропажа жениха со свадебного банкета? Самостоятельные поиски силами гостей, персонала и перепуганной невесты успехом не увенчались, вот и пришлось звонить в полицию. Вызов приняли, приехали, проверили, и пропавший благополучно нашелся.
«Отдохнуть» от дел насущных в омские ресторации приходят не только взрослые, но и дети, да еще и поздно вечером. Так, в одну из них пришел 13-летний подросток, который изъявил желание немного посидеть, чем ошарашил тамошних работников. Выяснилось, что ребенок просто забыл дома ключи, а родители уехали на дачу, не в подъезде же ему ночевать.
Нередки случаи, когда объектами преступных посягательств в заведениях становятся не только ценные вещи и одежда посетителей, но и местный антураж и декор, например обычные значки, которые оценили всего в 300 рублей. Однако именно их прихватил из популярной омской кофейни один из омичей. Зачем, он так внятно и не объяснил.
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В заключение обнародуем топ-5 по городу Омску. В него попали сразу три заведения из Кировского округа и по одному из Центрального и Октябрьского округов:
Вот, собственно, и все, на этом закругляемся и надеемся, что наш рейтинг поможет вам выбрать правильные, а главное — безопасные места для отдыха, где вы сохраните свое лицо и тело в целости и сохранности, останетесь при деньгах, гаджетах и вещах, а также не оглохнете от чересчур громкой музыки. И выбор этот можно сделать уже сейчас — ведь сегодня суббота. Приятного и спокойного вам отдыха!