Омский «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» присоединили к другому БУ

О существовании у городских властей планов реорганизации такого рода мы писали еще в декабре. БУ сохранит основные цели своей деятельности (сдавать в аренду муниципальную недвижимость и нанимать рекламные агентства для украшения города перед праздниками), а курировать его будет департамент общественных отношений, а не депимущества, как сейчас.