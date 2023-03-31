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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Омский «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» присоединили к другому БУ

31 марта 2023, 09:27
Фото: Город55
иллюстрация
Совсем недавно это учреждение перестало быть МУПом.

Бюджетное учреждение «Центр недвижимости, дизайна и рекламы», принадлежащее Омску, реорганизовали еще раз. В феврале 2023 года оно превратилось в БУ из МУПа («муниципального предприятия»), а теперь его присоединят к «Центру содержания и хранения имущества».

О существовании у городских властей планов реорганизации такого рода мы писали еще в декабре. БУ сохранит основные цели своей деятельности (сдавать в аренду муниципальную недвижимость и нанимать рекламные агентства для украшения города перед праздниками), а курировать его будет департамент общественных отношений, а не депимущества, как сейчас.

Отметим, что в 2020 году «Центр недвижимости» хотели ликвидировать, но позже от этой идеи отказались. А вот департамент общественных отношений должны ликвидировать в этом году.

 

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#Николай Эйхвальд#Бюджетные учреждения#Город#Новости
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