Омский «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» присоединили к другому БУ

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Бюджетное учреждение «Центр недвижимости, дизайна и рекламы», принадлежащее Омску, реорганизовали еще раз. В феврале 2023 года оно превратилось в БУ из МУПа («муниципального предприятия»), а теперь его присоединят к «Центру содержания и хранения имущества».
О существовании у городских властей планов реорганизации такого рода мы писали еще в декабре. БУ сохранит основные цели своей деятельности (сдавать в аренду муниципальную недвижимость и нанимать рекламные агентства для украшения города перед праздниками), а курировать его будет департамент общественных отношений, а не депимущества, как сейчас.
Отметим, что в 2020 году «Центр недвижимости» хотели ликвидировать, но позже от этой идеи отказались. А вот департамент общественных отношений должны ликвидировать в этом году.