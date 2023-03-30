В Омске ликвидацию департамента общественных отношений продлили до конца декабря

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
На сайте мэрии Омска опубликовали проект постановления «О создании ликвидационной комиссии». После внесенных изменений ликвидация департамента общественных отношений запланирована до 29 декабря 2023 года.
Кстати, срок переносят уже в третий раз. До этого процесс должны были завершить до 3 апреля.
Напомним, что функции департамента перешли к новому управлению общественных отношений и социальных вопросов администрации Омска. Реорганизация прошла в рамках новой структуры мэрии.