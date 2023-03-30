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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В Омске ликвидацию департамента общественных отношений продлили до конца декабря

30 марта 2023, 13:28
Фото: Город55
иллюстрация
Сергей Шелест в третий раз перенес сроки.

На сайте мэрии Омска опубликовали проект постановления «О создании ликвидационной комиссии». После внесенных изменений ликвидация департамента общественных отношений запланирована до 29 декабря 2023 года.

Кстати, срок переносят уже в третий раз. До этого процесс должны были завершить до 3 апреля.

Напомним, что функции департамента перешли к новому управлению общественных отношений и социальных вопросов администрации Омска. Реорганизация прошла в рамках новой структуры мэрии.

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#Ксения Карагодина#Департамент#Постановление#Общество#Город#Происшествия#Мэрия#Новости#Омск#Омская область
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