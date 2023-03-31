Омский электромеханический завод сократил незавершенное производство

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) оказывают поддержку предприятию на безвозмездной основе.
Напомним, что «Омский электромеханический завод» является крупнейшим производителем металлоконструкций для энергетической, нефтяной и газовой отрасли. В качестве пилотного потока-образца на предприятии определено производство сварных опор ЛЭП.
«Вы завершили первый этап. Надеюсь те компетенции, которыми поделились эксперты, будут работать у вас. Региональный центр компетенций продолжит поддерживать вас. На этапе тиражирования всегда можете обратиться за консультацией к экспертам. Мы запустили „Фабрику офисных процессов“, приглашаем вас, участвуйте в федеральных проектах, показывайте себя, свои успехи», — отметил первый заместитель министра экономики Омской области Денис Кушнер.
Так, рабочая группа совместно с экспертами РЦК провела диагностику, выявила потери и провела оптимизацию текущего производственного процесса.
«В ходе преобразований разработано дерево целей, план охвата потоков на три года, организовано адресное хранение, проанализированы помещения, разработан и утвержден план мероприятий, внедрен почасовой производственный анализ. Рабочая группа предприятия прошла обучение по основам бережливого производства. Сотрудники смогли получить знания о таких методах бережливого производства, как производственный анализ, картирование и система организации рабочего пространства 5С. В рамках реализации проекта прошло обучение внутренних инструкторов по бережливому производству. В дальнейшем они будут обучать отдельные проектные команды или всех работников предприятий для самостоятельного внедрения бережливого производства», — поделился руководитель проекта РЦК Виталий Комиссаров.
За шесть месяцев команде предприятия удалось добиться следующих результатов: сократить объем незавершенного производства на 67%, сократить время протекания процесса на 11%, а также увеличить выработку продукции за рабочую смену на 26%.
«У ребят, которые работаю на заводе, у них потихоньку начинала загораться искорка в глазах, даже когда вы ушли, они продолжили генерировать идеи. Благодарю за то, что программа помогла коммуницировать, взаимодействовать и двигаться одной командой», — поделилась генеральный директор АО «Омский электромеханический завод» Алёна Григорьева.
В следующие 2,5 года руководящему составу, рабочей группе и сотрудникам завода предстоит активная работа по достижению целевых показателей проекта и внедрению бережливых технологий на другие участки производства самостоятельно.
Предприятия, заинтересованные принять участие в национальном проекте «Производительность труда», могут подать заявку на портале производительность.рф или обратиться за бесплатной консультацией в РЦК по телефону: +7 (38-12) 40-80-17.