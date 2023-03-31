Дышать и говорить. В Омске врачи ГКБ №1 спасли девушку от последствий жестокой травмы

Началось все в 2001 году. Кристине было всего 6 лет. После несчастного случая она попала в больницу с черепно-мозговой травмой и впала в кому. После выхода из комы пришлось перевозить девочку в Новосибирск. У Кристины стали затягиваться дыхательные пути. Там ввели трахеостому (временное или постоянное соустье между трахеей и окружающей средой). С ней девочке предстояло ходить всю оставшуюся жизнь.