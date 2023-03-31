Дышать и говорить. В Омске врачи ГКБ №1 спасли девушку от последствий жестокой травмы

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Пресс-служба минздрава Омской области поделилась с Городом55 важной и трогательной историей спасения Кристины с разрешения самой бывшей пациентки. Девушка с раннего детства жила в постоянной борьбе за свою жизнь и здоровье. Квалификация и неравнодушие врачей в ГКБ №1 им. Кабанова помогли ей победить.
Началось все в 2001 году. Кристине было всего 6 лет. После несчастного случая она попала в больницу с черепно-мозговой травмой и впала в кому. После выхода из комы пришлось перевозить девочку в Новосибирск. У Кристины стали затягиваться дыхательные пути. Там ввели трахеостому (временное или постоянное соустье между трахеей и окружающей средой). С ней девочке предстояло ходить всю оставшуюся жизнь.
«После всего меня отпустили домой и сказали, что с трахеостомой я останусь до конца жизни, но моя боевая мама не была согласна, и было принято решение сражаться за здоровое дыхание. Я начала учиться заново дышать, говорить с трахеостомой и через 9 месяцев мы снова поехали на плановый осмотр. Врачи увидели, что я действительно могу говорить и дышать с трахеостомой беспрепятственно, поэтому было принято решение ее удалить», — поделилась Кристина.
До 2009 года девочка регулярно посещала плановые осмотры. На одном из них врачи заметили, что образуется стеноз — сужение трахеи. Из-за этого Кристине пришлось 1-2 раза в год ездить в Новосибирск, где ей бужировали трахею (восстанавливали просвет дыхательного пути и доставали накопившийся секрет) Так она жила вплоть до 2018 года.
«В 2019 году я переехала в Омск и в какой-то момент почувствовала, что мне снова тяжело дышать. Тогда я еще не знала, что в Городской больнице имени А. Н. Кабанова тоже есть такое отделение и, что в конечном итоге мне окончательно помогут именно здесь. На тот момент меня госпитализировали в Областную клиническую больницу, где снова бужировали трахею», — вспоминает девушка.
7 июня 2019 года ей резко стало плохо в поликлинике. Бригада скорой помощи отвезла Кристину в ГКБ №1 имени Кабанова. И, как она сама вспоминает, тогда была «буквально вся синяя». Торакальные хирурги сразу же отправили девушку в операционную.
«Я знаю, что тогда чуть не попрощалась с жизнью и даже видела белый свет. Мысли были только об одном: „Я хочу жить!“ Было такое ощущение, будто где-то в соседней комнате врач — Юлия Петровна Никитина мне кричит: „Кристина возвращайся, ты уже дышишь“. Я очнулась, глубоко вдохнув, и поняла, что осталась жить», — поделилась пациентка.
Всего с июня по декабрь 2019 года Кристина перенесла 8 разных операций. Накануне пандемии, в марте 2020 года, она снова попала в ГКБ №1 с грануляцией (разрастанием ткани) с левой стороны. Из-за пандемии девушка 2 года ходила с Т-образным стентом. Его приходилось обрабатывать, но она старалась вести обычную жизнь. Ходила на работу в библиотеку, делала игрушки на заказ и для родных.
В январе 2023 года трахея снова сузилась до критичного состояния. Кристине потребовалась срочная операция.
«Когда я проснулась после этой операции, то была безмерно счастлива. Я услышала слова врачей: „Все, теперь ты без трубочки“ и сразу же улыбнулась. Сейчас я надеюсь, что скорее про все забуду и буду жить полной жизнью. Я думала волшебники бывают только в сказках, но своих я нашла в Городской клинической больнице имени Кабанова», — рассказала девушка о финале истории.
Заведующий торакальным отделением ГКБ №1 имени А. Н. Кабанова Андрей Суздальцев рассказал свою версию:
«Пациентка поступила к нам в 2019 году в крайне тяжелом состоянии: с признаками дыхательной недостаточности, синяя, буквально синяя, то есть никакого дыхания практически у пациентки не было. Поступила сразу в операционную. И дежурные доктора — на тот момент Юлия Никитина и Ерген Копин, эндоскопист, попытались ей наладить дыхание путем интубации трахеи. Дежурные анестезиологи там были, естественно. Однако интубация не удалась, и в рамках жесточайшего цейтнота была наложена трахеостома. Кристина задышала», — вспоминает врач.
После врачи разбирались, что произошло. Кристине провели КТ, бронхоскопию, трахеоскопию. Выяснилось, что верхняя треть трахеи и подсвязочное пространство гортани заросли рубцами.
«Предстояла серьезная операция, этапная. Выполнили операцию в эту же неделю. Сформировали ей длинную ларинготрахеостому, установили специальный Т-образный стент, с помощью которого она могла дышать и разговаривать. Вторым этапом, когда она госпитализирована была второй раз уже, нам удалось сформировать верхнюю часть трахеи с помощью ее реберных хрящей, то есть подсадили хрящи. Опять она была выписана. Потом начался у нас ковид, долго мы пациентку не видели, конечно, в течении двух лет. Потом она к нам обратилась. Было понятно, что нужно эту ларингостому как-то закрывать, потому, что это косметический дефект, неудобно постоянно вытаскивать трубку, пациентке неудобно и она стесняется», — прокомментировал врач.
Но дальше выяснилось, что нижний край трахеи стал сужаться. Сужался он буквально через сутки после удаления стента. Кристина могла начать задыхаться в любую минуту.
«Понятно было, что закрывать трахею невозможно, сформировать ее переднюю стенку невозможно, иначе она опять начнет задыхаться. Верхнюю часть трахеи мы ей закрыли: с помощью кожи сформировали переднюю стенку. Потом пациентку выписали, установили увеличенный по диаметру стент. Однако прошло полгода, а трахея как сужалась в этом месте, так и сужается. Решено было взять на операцию. Выполнить сложное лечение — резецировать суженный участок трахеи, резецировать часть сформированной трахеостомы, протяженностью более пяти сантиметров, протяженный довольно-таки участок. И это нам удалось», — прокомментировал Андрей Суздальцев.
Трахею подтянули и подшили к здоровому участку. 2 недели Кристина жила с подбородком на груди — девушку зафиксировали, чтобы не разошлись швы. Сейчас она дышит самостоятельно, все прижилось.
«Думаю, теперь ее жизнь наладится, никаких у нее теперь дефектов на шее нет, за исключением послеоперационных швов. Я ее хочу поздравить с выздоровлением и хочу пожелать ей здоровья. Здоровья и успехов во всем!», — пожелал лечащий врач.