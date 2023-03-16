В Омске хирурги спасли от инвалидности пенсионерку, попавшую в ДТП

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области сообщили, что травматологи БСМП№1 провели сложную операцию пожилой женщине, которая пострадала в ДТП.
У пенсионерки был внутрисуставной перелом большеберцовой кости со смещением. Врачи собрали кость, но деформированный сустав осложнил случай.
«От сильного удара поверхность сустава буквально вдавилась внутрь. Это тяжелая травма, после которой могут развиться осложнения, боли при ходьбе. Поэтому мы стараемся максимально точно восстановить анатомию поврежденной конечности. Для этого используется опорная пластина, которая фиксируется винтами и позволяет стабилизировать сустав в правильном положении. А на место просевшей внутрисуставной поверхности ставится аутотрансплантат — кусочек костной ткани, который мы берем с гребня подвздошной кости пациента, — поделился травматолог-ортопед БСМП №1 Александр Хамов.
Медики проводят такие высокоточные вмешательства благодаря интраоперационная рентгеновской системе. Наилучшую картинку анатомии исследуемых органов дает мобильный рентген-аппарат (С-дуга). Он помогает контролировать сопоставимость мелких «деталей» при многооскольчатых переломах, а также проводить остеосинтез и операции на позвоночнике.
«Ни один винт, ни один имплант правильно установить вслепую не получится. Поэтому интраоперационная рентгеновская система — наш незаменимый помощник», — отметил завотделение травматологии БСМП №1 Олег Козарь.
Сейчас уже невозможно представить современную оперативную травматологию без С –дуги. Отметим, что в этом году в клинике появился 2-й подобный аппарат.