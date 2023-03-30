Танцор сломал ногу на сцене. КДЦ на севере Омской области придется переделывать

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В сообществе «Тара360» рассказали, что сцена реконструированного КДЦ «Север» недоступна для танцоров. Выяснилось, что во время капремонта подрядчик мог использовать неправильный материал для сцены, который быстро пришел в негодность.
Из-за неустойчивости сцены в декабре один из танцоров сломал ногу. В КДЦ пытались решить проблему самостоятельно, но в итоге пришлось отменять для танцоров репетиции и выступления на сцене. Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, сначала подрядчик готов был исправить ремонт, но после передумал и предложил тарчанам обращаться в суд.
Жалобы жителей Тары прокомментировали в минкульте Омской области:
«В ходе эксплуатации сцены Тарского Культурно-досугового центра „Север“ были выявлены дефекты. На сегодняшний день Тарская администрация в рамках гарантийных обязательств по контракту с подрядчиком ООО „Степстрой“ ведет претензионные работы. В ближайшее время состоится экспертиза дефектов и будут проведены ремонтные работы по их устранению. Завершить устранение дефектов руководство Тарского района планирует в апреле 2023 года», — сообщили в министерстве.
Отметим, что реконструкция тарского КДЦ «Север» завершилась лишь год назад. Официальное открытие намечалось на июнь 2022 года, в рамках празднования 200-летия Омской области. Первый концерт в обновленном КДЦ прошел 17 апреля. А началась реконструкция в 2020 году. Здание обновляли в рамках нацпроекта «Культура». На ремонт выделяли 220 млн рублей.