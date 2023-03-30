Танцор сломал ногу на сцене. КДЦ на севере Омской области придется переделывать

Из-за неустойчивости сцены в декабре один из танцоров сломал ногу. В КДЦ пытались решить проблему самостоятельно, но в итоге пришлось отменять для танцоров репетиции и выступления на сцене. Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, сначала подрядчик готов был исправить ремонт, но после передумал и предложил тарчанам обращаться в суд.