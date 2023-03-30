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Танцор сломал ногу на сцене. КДЦ на севере Омской области придется переделывать

30 марта 2023, 06:30
Фото: скриншот портала Культура55

В Омской области капитальный ремонт КДЦ «Север» продержался только год

220 млн рублей «провалились». В Тарском КДЦ пришла в негодность сцена.

В сообществе «Тара360» рассказали, что сцена реконструированного КДЦ «Север» недоступна для танцоров. Выяснилось, что во время капремонта подрядчик мог использовать неправильный материал для сцены, который быстро пришел в негодность.

Из-за неустойчивости сцены в декабре один из танцоров сломал ногу. В КДЦ пытались решить проблему самостоятельно, но в итоге пришлось отменять для танцоров репетиции и выступления на сцене. Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, сначала подрядчик готов был исправить ремонт, но после передумал и предложил тарчанам обращаться в суд.

Жалобы жителей Тары прокомментировали в минкульте Омской области:

«В ходе эксплуатации сцены Тарского Культурно-досугового центра „Север“ были выявлены дефекты. На сегодняшний день Тарская администрация в рамках гарантийных обязательств по контракту с подрядчиком ООО „Степстрой“ ведет претензионные работы. В ближайшее время состоится экспертиза дефектов и будут проведены ремонтные работы по их устранению. Завершить устранение дефектов руководство Тарского района планирует в апреле 2023 года», — сообщили в министерстве.

Отметим, что реконструкция тарского КДЦ «Север» завершилась лишь год назад. Официальное открытие намечалось на июнь 2022 года, в рамках празднования 200-летия Омской области. Первый концерт в обновленном КДЦ прошел 17 апреля. А началась реконструкция в 2020 году. Здание обновляли в рамках нацпроекта «Культура». На ремонт выделяли 220 млн рублей.

В Таре завершился первый этап реконструкции КДЦ «Север»
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#Дарья Зыкова#Культура#Капремонт#Общество#Жалобы#Строительство#Новости#Омская область#Тара#Сцена#Минкульт#Нацпроект
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