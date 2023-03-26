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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Озвучены данные по погибшим и травмированным в пожаре на омском складе

26 марта 2023, 04:24
Фото: 1MI
иллюстрация
Появилась дополнительная информация об инциденте.

В региональном МЧС уточнили информацию о пожаре, который произошел ночью 26 марта в Омске. Сообщение о возгорании поступило от очевидца в 01:04. Пламя охватило цех по производству пластика на улице Доковская, что в Советском округе.

Когда пожарные приехали, открытым огнем горела кровля цеха, была угроза перехода пламени на строения рядом.

Локализовать пожар удалось в 03:25. Время ликвидации открытого горения — 05:15. Напомним, площадь возгорания составила 3 500 квадратных метров. Сейчас устанавливается предварительная причина происшествия.

«Погибших и травмированных нет», — подчеркнули спасатели.

К тушению привлекли 96 человек и 26 единиц техники, в том числе 79 человек и 21 единица техники от МЧС России.

Ранее федеральное ведомство передавала краткие данные о ночном инциденте в Омске:

В Омске на складе с пластиком локализовали крупный пожар
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#Пожары#ГУ МЧС по Омской области#Происшествия#Новости#Омск
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