Озвучены данные по погибшим и травмированным в пожаре на омском складе

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
В региональном МЧС уточнили информацию о пожаре, который произошел ночью 26 марта в Омске. Сообщение о возгорании поступило от очевидца в 01:04. Пламя охватило цех по производству пластика на улице Доковская, что в Советском округе.
Когда пожарные приехали, открытым огнем горела кровля цеха, была угроза перехода пламени на строения рядом.
Локализовать пожар удалось в 03:25. Время ликвидации открытого горения — 05:15. Напомним, площадь возгорания составила 3 500 квадратных метров. Сейчас устанавливается предварительная причина происшествия.
«Погибших и травмированных нет», — подчеркнули спасатели.
К тушению привлекли 96 человек и 26 единиц техники, в том числе 79 человек и 21 единица техники от МЧС России.
Ранее федеральное ведомство передавала краткие данные о ночном инциденте в Омске: