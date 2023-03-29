Спор компании экс-депутата Голушко и омского Минимущества решит только Верховный суд

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Министерство имущественных отношений Омской области не отказывается от попыток засудить холдинговую компанию «Акция»: проиграв дело в кассационной инстанции, чиновники обратились в Верховный суд. Напомним, что «Акция» сейчас принадлежит бывшему депутату Государственной думы Андрею Голушко и бывшей жене бывшего депутата Законодательного собрания Сергея Калинина Екатерине Талызиной. В прошлом Калинин сам был одним из совладельцев компании.
Дело связано с фасадом полуразрушенного здания по адресу Тарская, 8, которое является памятником культуры регионального значения. В марте 2019 года «Акция» заключила договор о покупке фасада с рассрочкой на пять лет и ежемесячными взносами — 16 666 рублей 66 копеек за сам фасад и 383 333 рубля 33 копейки за землю под ним (в общей сложности получались 1 миллион и 23 миллиона соответственно). Однако в декабре 2021 года арбитражный суд расторг договор и обязал «Акцию» вернуть покупку.
Минимущества получило свой фасад назад, но позже направило в суд иск, «ссылаясь на наличие на стороне компании задолженности по несению расходов, связанных с исполнением договорных обязательств». В документе упоминались 266 тысяч рублей, не выплаченных за фасад, и 7 млн рублей, не выплаченных за землю. С неустойкой и доплатой «за пользование чужими денежными средствами».
Суд не увидел причин, по которым областные чиновники могли бы претендовать на какие-то дополнительные деньги.
— Заявляя о нарушении эквивалентности, обусловленной сбереженной ответчиком стоимостью пользования переданным имуществом, истец не предоставляет доказательств таковой, не приводит доводов о том, что таковая превышает сумму денежных средств, полученных им в оплату по договору, — говорится в решении суда первой инстанции.
Минимущество с этим не смирилось и подало апелляционную жалобу, но проиграло и на этой стадии. Дальше был кассационный суд с тем же результатом. После этого у чиновников оставалась только одна инстанция, Верховный суд, и сегодня стало известно, что они используют эту возможность. ВС уже зарегистрировал их жалобу.