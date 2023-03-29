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Спор компании экс-депутата Голушко и омского Минимущества решит только Верховный суд

29 марта 2023, 09:49
Фото: 1MI
иллюстрация
Дело связано с фасадом памятника культуры в центре Омска.

Министерство имущественных отношений Омской области не отказывается от попыток засудить холдинговую компанию «Акция»: проиграв дело в кассационной инстанции, чиновники обратились в Верховный суд. Напомним, что «Акция» сейчас принадлежит бывшему депутату Государственной думы Андрею Голушко и бывшей жене бывшего депутата Законодательного собрания Сергея Калинина Екатерине Талызиной. В прошлом Калинин сам был одним из совладельцев компании.

Дело связано с фасадом полуразрушенного здания по адресу Тарская, 8, которое является памятником культуры регионального значения. В марте 2019 года «Акция» заключила договор о покупке фасада с рассрочкой на пять лет и ежемесячными взносами — 16 666 рублей 66 копеек за сам фасад и 383 333 рубля 33 копейки за землю под ним (в общей сложности получались 1 миллион и 23 миллиона соответственно). Однако в декабре 2021 года арбитражный суд расторг договор и обязал «Акцию» вернуть покупку.

Минимущества получило свой фасад назад, но позже направило в суд иск, «ссылаясь на наличие на стороне компании задолженности по несению расходов, связанных с исполнением договорных обязательств». В документе упоминались 266 тысяч рублей, не выплаченных за фасад, и 7 млн рублей, не выплаченных за землю. С неустойкой и доплатой «за пользование чужими денежными средствами».

Суд не увидел причин, по которым областные чиновники могли бы претендовать на какие-то дополнительные деньги.

— Заявляя о нарушении эквивалентности, обусловленной сбереженной ответчиком стоимостью пользования переданным имуществом, истец не предоставляет доказательств таковой, не приводит доводов о том, что таковая превышает сумму денежных средств, полученных им в оплату по договору, — говорится в решении суда первой инстанции.

Минимущество с этим не смирилось и подало апелляционную жалобу, но проиграло и на этой стадии. Дальше был кассационный суд с тем же результатом. После этого у чиновников оставалась только одна инстанция, Верховный суд, и сегодня стало известно, что они используют эту возможность. ВС уже зарегистрировал их жалобу.

 

Компания Голушко победила Минимущества в судебной тяжбе
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#Николай Эйхвальд#Акция#Минимущества#Новости
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