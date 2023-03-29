Спор компании экс-депутата Голушко и омского Минимущества решит только Верховный суд

Минимущество с этим не смирилось и подало апелляционную жалобу, но проиграло и на этой стадии. Дальше был кассационный суд с тем же результатом. После этого у чиновников оставалась только одна инстанция, Верховный суд, и сегодня стало известно, что они используют эту возможность. ВС уже зарегистрировал их жалобу.