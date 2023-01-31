Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Компания Калинина и Голушко победила Минимущества в судебной тяжбе

31 января 2023, 05:35
Фото: Город55
иллюстрация
Дело связано с фасадом памятника культуры в центре Омска.

Кассационная инстанция приняла очередное решение в судебной тяжбе между министерством имущественных отношений Омской области и холдинговой компанией «Акция». Последняя сейчас принадлежит бывшему депутату Государственной думы Андрею Голушко и бывшей жене бывшего депутата Законодательного собрания Сергея Калинина Екатерине Талызиной. В прошлом Калинин сам был одним из совладельцев компании.

Дело связано с фасадом полуразрушенного здания по адресу Тарская, 8, которое является памятником культуры регионального значения. В марте 2019 года «Акция» заключила договор о покупке фасада с рассрочкой на пять лет и ежемесячными взносами — 16 666 рублей 66 копеек за сам фасад и 383 333 рубля 33 копейки за землю под ним (в общей сложности получались 1 миллион и 23 миллиона соответственно). Однако в декабре 2021 года арбитражный суд расторг договор и обязал «Акцию» вернуть покупку.

иллюстрация

Минимущество получило свой фасад назад, но позже направило в суд иск, «ссылаясь на наличие на стороне компании задолженности по несению расходов, связанных с исполнением договорных обязательств». В документе фигурировали 266 тысяч рублей, не выплаченных за фасад, и 7 млн рублей, не выплаченных за землю. С неустойкой и доплатой «за пользование чужими денежными средствами».

Суд не увидел причин, по которым областные чиновники могли бы претендовать на какие-то дополнительные деньги.

— Заявляя о нарушении эквивалентности, обусловленной сбереженной ответчиком стоимостью пользования переданным имуществом, истец не предоставляет доказательств таковой, не приводит доводов о том, что таковая превышает сумму денежных средств, полученных им в оплату по договору, — говорится в решении суда первой инстанции.

Минимущество с этим не смирилось и подало апелляционную жалобу, но проиграло и на этой стадии. Тогда чиновники подали кассационную жалобу. Вчера, 30 января, стало известно, что и эта жалоба осталась без удовлетворения.

Кстати, сейчас на рассмотрении арбитражного суда первой инстанции находится иск «Акции» к Минимущества о взыскании неосновательного обогащения на 6,6 млн рублей.

#Николай Эйхвальд#Акция#Суд#Новости
Подпишитесь
Шок. Разборки у «Горбатого» моста. В Омске в ночной перестрелке ранили подростка
Сегодня, 05:28
Омская «Тепловая» не нашла даже миллиона, чтобы закрыть долг по исполнительному листу
Сегодня, 08:14
«Считаю это глупостью». «Радуга» в Омске не изменит название из-за закона об ЛГБТ
Сегодня, 07:52
Роспотребнадзор на фоне новосибирской эпидемии просит омичей привиться от кори
Сегодня, 05:08
Для запуска дронов и прыжков с парашютом теперь нужно будет разрешение мэрии Омска
Сегодня, 06:36