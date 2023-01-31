Компания Калинина и Голушко победила Минимущества в судебной тяжбе

Дело связано с фасадом полуразрушенного здания по адресу Тарская, 8, которое является памятником культуры регионального значения. В марте 2019 года «Акция» заключила договор о покупке фасада с рассрочкой на пять лет и ежемесячными взносами — 16 666 рублей 66 копеек за сам фасад и 383 333 рубля 33 копейки за землю под ним (в общей сложности получались 1 миллион и 23 миллиона соответственно). Однако в декабре 2021 года арбитражный суд расторг договор и обязал «Акцию» вернуть покупку.