В ГД предположили, что российских спортсменов не допустят на Олимпиаду-2024

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Парламентарий пояснила, что Бах также выступает против «коллективной вины» российских спортсменов, однако сама она не питает иллюзий насчет того, что позиция главы МОК даст шанс отечественным атлетам принять участие в Олимпийских играх — 2024. По словам Журовой, она не думает, что россияне должны участвовать в соревнованиях, где им не разрешат выступать под национальным флагом, пишет Pravda.Ru.
Она также отметила, что если команду будут делить на тех, что поддерживал специальную военную операцию (СВО) и тех, кто не поддерживал, это внесет раскол, и внутри команды появится новый повод для конфликтов. В любом случае, обсуждать это рано, так как решение пока не принято, да и спортсменам следует выступать на состязаниях, где флаг разрешен, подчеркнула депутат.