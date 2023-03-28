В ГД предположили, что российских спортсменов не допустят на Олимпиаду-2024

Она также отметила, что если команду будут делить на тех, что поддерживал специальную военную операцию (СВО) и тех, кто не поддерживал, это внесет раскол, и внутри команды появится новый повод для конфликтов. В любом случае, обсуждать это рано, так как решение пока не принято, да и спортсменам следует выступать на состязаниях, где флаг разрешен, подчеркнула депутат.