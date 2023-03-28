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В ГД предположили, что российских спортсменов не допустят на Олимпиаду-2024

28 марта 2023, 07:57
Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы РФ, первый зампред международного комитета Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который призвал не смешивать спорт и политику.

Парламентарий пояснила, что Бах также выступает против «коллективной вины» российских спортсменов, однако сама она не питает иллюзий насчет того, что позиция главы МОК даст шанс отечественным атлетам принять участие в Олимпийских играх — 2024. По словам Журовой, она не думает, что россияне должны участвовать в соревнованиях, где им не разрешат выступать под национальным флагом, пишет Pravda.Ru.

Она также отметила, что если команду будут делить на тех, что поддерживал специальную военную операцию (СВО) и тех, кто не поддерживал, это внесет раскол, и внутри команды появится новый повод для конфликтов. В любом случае, обсуждать это рано, так как решение пока не принято, да и спортсменам следует выступать на состязаниях, где флаг разрешен, подчеркнула депутат.

#Спорт
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