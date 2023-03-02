Темури Латария увеличил уставной капитал своей «Надежды» в 8 тысяч раз

Самый богатый житель Омской области Темури Латария не забывает и о тех своих бизнес-проектах, которые прописаны в других регионах России. В частности, в селе Вороново Кожевниковского района Томской области зарегистрировано ООО «Надежда», принадлежащее Латарии на 100% (до марта 2022 года единственным собственником был Василий Журавлев). Вчера, 1 марта, уставной капитал этой фирмы был существенно увеличен.