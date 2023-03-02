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Темури Латария увеличил уставной капитал своей «Надежды» в 8 тысяч раз

2 марта 2023, 06:12
Фото: 1MI
иллюстрация
Компания, прописанная в Томской области, занимается сельским хозяйством.

Самый богатый житель Омской области Темури Латария не забывает и о тех своих бизнес-проектах, которые прописаны в других регионах России. В частности, в селе Вороново Кожевниковского района Томской области зарегистрировано ООО «Надежда», принадлежащее Латарии на 100% (до марта 2022 года единственным собственником был Василий Журавлев). Вчера, 1 марта, уставной капитал этой фирмы был существенно увеличен.

УК «Надежды» составлял 17 892 рубля, но вчера он увеличился до 146,6 млн рублей, то есть в 8 тысяч раз. С чем это связано, неизвестно. Возможно, уставной капитал этой фирмы станет залогом при оформлении крупного банковского кредита.

Официальная специализация «Надежды» — «Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур». Фирмой руководит Евгений Новосельский, который параллельно занимает должность гендиректора в ООО «Эйти-Трейд». Это еще одна сельскохозяйственная фирма Латарии, прописанная в Калачинском районе Омской области.

 

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#Николай Эйхвальд#Сельское хозяйство#Экономика#Новости#Темури Латария
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