Частные дома под снос. На разработку проектов по сносу жилья потратят миллион рублей

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
В Омске готовятся снести жилые дома по девяти адресам. Сейчас Управление дорожного хозяйства и благоустройства ищет подрядчиков, которые займутся разработкой проектной документации на снос домов. Соответствующие аукционы стартовали на портале госзакупок.
Под снос попадают частные дома высотой в один-два этажа в Ленинском и Центральном округах. Жилье находится по следующим адресам:
За разработку проектов по разным адресам заказчик готов заплатить от 71 до 127 тысяч рублей.
Подвести итоги аукционов планируют до конца марта. На исполнение контрактов подрядчикам дается 15 рабочих дней.
Напомним, что на частном доме № 25 по улице 20-й Линии, который также собираются снести, висела мемориальная табличка, посвященная Арнольду Нейбуту. В феврале ее сняли и отправили на реставрацию. Однако на другой дом повесить ее пока нельзя. Для начала нужно найти собственников нового дома, которые согласятся на этот шаг, и решить вопрос с горсоветом.