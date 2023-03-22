Частные дома под снос. На разработку проектов по сносу жилья потратят миллион рублей

Напомним, что на частном доме № 25 по улице 20-й Линии, который также собираются снести, висела мемориальная табличка, посвященная Арнольду Нейбуту. В феврале ее сняли и отправили на реставрацию. Однако на другой дом повесить ее пока нельзя. Для начала нужно найти собственников нового дома, которые согласятся на этот шаг, и решить вопрос с горсоветом.