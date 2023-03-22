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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Частные дома под снос. На разработку проектов по сносу жилья потратят миллион рублей

22 марта 2023, 05:44
Фото: Город55
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В Омске собираются снести сразу девять аварийных частных домов

Попавшее под снос жилье находится в Ленинском и Центральном округах.

В Омске готовятся снести жилые дома по девяти адресам. Сейчас Управление дорожного хозяйства и благоустройства ищет подрядчиков, которые займутся разработкой проектной документации на снос домов. Соответствующие аукционы стартовали на портале госзакупок.

Под снос попадают частные дома высотой в один-два этажа в Ленинском и Центральном округах. Жилье находится по следующим адресам:

  • Кирпичный 7-й поселок, 18;
  • Улица 20 линия, 25;
  • Улица 5-я Путевая, 97;
  • Улица 1-я Тепловозная, 6А;
  • Улица Гоголя, 80;
  • Улица 2-я Челюскинцев;
  • Улица 5-я Чередовая, 33;
  • Улица 5-я Чередовая, 31;
  • Переулок Малый Литейный, 10.

За разработку проектов по разным адресам заказчик готов заплатить от 71 до 127 тысяч рублей.

Подвести итоги аукционов планируют до конца марта. На исполнение контрактов подрядчикам дается 15 рабочих дней.

Напомним, что на частном доме № 25 по улице 20-й Линии, который также собираются снести, висела мемориальная табличка, посвященная Арнольду Нейбуту. В феврале ее сняли и отправили на реставрацию. Однако на другой дом повесить ее пока нельзя. Для начала нужно найти собственников нового дома, которые согласятся на этот шаг, и решить вопрос с горсоветом.

Аварийное жилье в Омске. В небытие рискует уйти мемориальная доска Арнольду Нейбуту
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#Юлия Истомина#Снос дома#Аварийное жилье#Проект#УДХБ#Город#Новости#Омск
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