Омский «Безопасный регион» возглавил подполковник полиции

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В бюджетном учреждении Омской области «Безопасный регион» сменился руководитель. Как писал Город55, 22 февраля уволился Тарас Безуглый, и пост директора временно занял и. о. Константин Шилов. С 21 марта директором назначен Дмитрий Подзолкин.
О новом главе БУ известно, что он служил в полиции в чине подполковника, был начальником отдела уголовного розыска. Теперь ему предстоит отвечать за развитие на территории Омской области систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город».