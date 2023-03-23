Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Омский «Безопасный регион» возглавил подполковник полиции

23 марта 2023, 07:00
Фото: 1MI
иллюстрация
Врио Константин Шилов продержался всего месяц.

В бюджетном учреждении Омской области «Безопасный регион» сменился руководитель. Как писал Город55, 22 февраля уволился Тарас Безуглый, и пост директора временно занял и. о. Константин Шилов. С 21 марта директором назначен Дмитрий Подзолкин.

О новом главе БУ известно, что он служил в полиции в чине подполковника, был начальником отдела уголовного розыска. Теперь ему предстоит отвечать за развитие на территории Омской области систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город».

 

МегаФон запустил систему «Безопасный город» и готов ее предложить в регионы
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Безопасный город#Назначения#Город#Новости#Дмитрий Подзолкин
Подпишитесь
Пять лет судебных разбирательств. Почему в Омске «Дом мастеров» выгоняют на улицу
21 марта 03:30
Предыдущий держался месяц. В Омске снова сменился глава БУ «Безопасный регион»
Сегодня, 06:58
Заменят ли нейросети работников. В Омске ищут сотрудников, разбирающихся в ChatGPT
Сегодня, 03:52
«Похоронила на кладбище». Как омичка скрывала смерть дочери, которую нашли на балконе
Вчера, 12:52
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства пенсионерки и ее сына в Омске
Сегодня, 02:22
Работа в оборонке. На омскую «Автоматику» ищут 200 специалистов
Сегодня, 06:35