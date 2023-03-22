Не работал два года. Больницу в Омской области обязали заменить сломанный томограф

Напомним, что у прокуратуры не в первый раз возникают вопросы к деятельности Калачинской ЦРБ. Ранее после вмешательства прокуратуры в больнице установили флюорограф. Произошло это после того, как на неисправное оборудование пожаловался один из местных жителей.