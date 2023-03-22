Не работал два года. Больницу в Омской области обязали заменить сломанный томограф

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В Калачинской центральной районной больнице в марте 2020 года сломался томограф. Однако в медучреждении не торопились ремонтировать неработающий аппарат, и смогли сделать это только после вмешательства прокуратуры.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ЦРБ затягивали срок выполнения ремонтных работ и ввод в эксплуатацию оборудования. Главный врач больницы в Калачинске получил представление от межрайонного прокурора. Именно это и побудило его починить сломанный томограф. Но последствий медикам уже не удалось избежать.
«В связи с длительным проведением ремонтных работ, повлекшим неоказание медицинских услуг надлежащего качества, прокуратура направила материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
По факту превышения должностных полномочий возбудили уголовное дело. Его расследование контролирует межрайонная прокуратура.
Напомним, что у прокуратуры не в первый раз возникают вопросы к деятельности Калачинской ЦРБ. Ранее после вмешательства прокуратуры в больнице установили флюорограф. Произошло это после того, как на неисправное оборудование пожаловался один из местных жителей.