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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Не работал два года. Больницу в Омской области обязали заменить сломанный томограф

22 марта 2023, 13:16
Фото: 1MI
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В больнице Омской области только после вмешательства прокуратуры починили томограф

Аппарат в Калачинской больнице сломался еще в марте 2020 года.

В Калачинской центральной районной больнице в марте 2020 года сломался томограф. Однако в медучреждении не торопились ремонтировать неработающий аппарат, и смогли сделать это только после вмешательства прокуратуры.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ЦРБ затягивали срок выполнения ремонтных работ и ввод в эксплуатацию оборудования. Главный врач больницы в Калачинске получил представление от межрайонного прокурора. Именно это и побудило его починить сломанный томограф. Но последствий медикам уже не удалось избежать.

«В связи с длительным проведением ремонтных работ, повлекшим неоказание медицинских услуг надлежащего качества, прокуратура направила материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

По факту превышения должностных полномочий возбудили уголовное дело. Его расследование контролирует межрайонная прокуратура.

Напомним, что у прокуратуры не в первый раз возникают вопросы к деятельности Калачинской ЦРБ. Ранее после вмешательства прокуратуры в больнице установили флюорограф. Произошло это после того, как на неисправное оборудование пожаловался один из местных жителей.

#Юлия Истомина#Прокуратура#Больница#Уголовное дело#Оборудование#Минздрав#Новости#Омская область
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