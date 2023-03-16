В больницу в Омской области поставили флюорограф после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 02:59
Updated Сегодня, 02:59
В Калачинской ЦРБ установили флюорограф после вмешательства прокуратуры. Ведомство провело проверку после жалобы местного жителя на неисправный аппарат. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, это единственный стационарный флюорограф в Калачинске, он обслуживает больше 37 тысяч человек.
Прокуратура направила иск в суд с требованием обязать больницу купить новый аппарат, а министерство здравоохранения Омской области — обеспечить финансирование.
Суд требования удовлетворил. Сейчас аппарат уже ввели в эксплуатацию, он работает в бесперебойном режиме.
Напомним, флюорография является одним из основных методов выявления туберкулеза легких. Процедуру необходимо проходить раз в год с 15 лет.