В больницу в Омской области поставили флюорограф после вмешательства прокуратуры

В Калачинской ЦРБ установили флюорограф после вмешательства прокуратуры. Ведомство провело проверку после жалобы местного жителя на неисправный аппарат. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, это единственный стационарный флюорограф в Калачинске, он обслуживает больше 37 тысяч человек.