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В больницу в Омской области поставили флюорограф после вмешательства прокуратуры

16 марта 2023, 02:56
Фото: 1MI
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Аппаратом смогут воспользоваться больше 37 тысяч человек.

В Калачинской ЦРБ установили флюорограф после вмешательства прокуратуры. Ведомство провело проверку после жалобы местного жителя на неисправный аппарат. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, это единственный стационарный флюорограф в Калачинске, он обслуживает больше 37 тысяч человек.

Прокуратура направила иск в суд с требованием обязать больницу купить новый аппарат, а министерство здравоохранения Омской области — обеспечить финансирование.

Суд требования удовлетворил. Сейчас аппарат уже ввели в эксплуатацию, он работает в бесперебойном режиме.

Напомним, флюорография является одним из основных методов выявления туберкулеза легких. Процедуру необходимо проходить раз в год с 15 лет.

Омские больницы получили партию новых флюорографов
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#Евгений Игишев#Омск#Флюорография#Больница#Районная больница#Прокуратура#Общество#Медицина#Омская область#Калачинск
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