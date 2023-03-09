В Омском горсовете одобрили первого «Мецената года»

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Вице-мэр Омска Владимир Куприянов рассказал сегодня в комитете Горсовета по социальным вопросам о том, как выбирали первого кандидата в «Меценаты года». Напомним: это почетное звание было учреждено в ноябре прошлого года, и стать «меценатом года» может как физическое лицо, так и юридическое.
По словам Куприянова, кандидатов было четверо: компания «Стройбетон», помогавшая школе №81, компания «Металл Инвест» (шеф школы №50), Ашот Татаян, спонсирующий школу искусств №10, и компания «Промстройкомплект Сервис», оплатившая ремонт в школе №85. Последняя и получила поддержку специальной комиссии.
— Объем работ больше всего у «Промстройкомплект-Сервиса», — ответил вице-мэр на уточняющий вопрос. — Но комиссия не ставила перед собой целью высчитывать до копейки финансовые вложения (это было бы, наверное, не очень этично).
Важными критериями стали выполнение в полном объеме условий соглашения, темпы выполнения работ, а также планы по дальнейшему совершенствованию материально-технической базы школы, которые, по словам Куприянова, у «Промстройкомплект-Сервиса» имеются. К тому же именно эта компания первой заключила соглашение с мэрией о меценатстве.
В итоге спонсор школы №85 стал основным кандидатом в «Меценаты года». Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании. Отметим, что новое почетное звание не связано с какими-то финансовыми преференциями: «Меценат года» получит нагрудный знак (правда, Куприянов уточнил, что в этом случае знаки достанутся всем четверым), данные о нем будут внесены в специальную книгу.
Однако человек, который трижды получил звание (или трижды представлял юрлицо-мецената), сможет претендовать на более весомые почести — звание «Почетного гражданина Омска». Получается, после решения Горсовета первый шаг к этому сделает директор и бенефициар «Промстройкомплект-Сервиса» Шамил Шихмирзаев.