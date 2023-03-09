В Омском горсовете одобрили первого «Мецената года»

В итоге спонсор школы №85 стал основным кандидатом в «Меценаты года». Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании. Отметим, что новое почетное звание не связано с какими-то финансовыми преференциями: «Меценат года» получит нагрудный знак (правда, Куприянов уточнил, что в этом случае знаки достанутся всем четверым), данные о нем будут внесены в специальную книгу.