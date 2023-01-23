Суд отказался приостановить взыскание долга по налогам с банкротящегося «Омскгоргаза»

Арбитражный суд Омской области вынес решение по заявлению «Омскгоргаза» о принятии обеспечительных мер по длящемуся делу. Компания еще в прошлом году инициировала процедуру банкротства и попросила не взыскивать с нее долги по налогам до тех пор, пока заявление о признании несостоятельным должником не будет рассмотрено по существу. Суд это заявление отклонил.