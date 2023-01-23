Суд отказался приостановить взыскание долга по налогам с банкротящегося «Омскгоргаза»

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Арбитражный суд Омской области вынес решение по заявлению «Омскгоргаза» о принятии обеспечительных мер по длящемуся делу. Компания еще в прошлом году инициировала процедуру банкротства и попросила не взыскивать с нее долги по налогам до тех пор, пока заявление о признании несостоятельным должником не будет рассмотрено по существу. Суд это заявление отклонил.
«Омскгоргаз» уже давно находится в сложном положении. У компании огромные долги, все ее имущество и активы должны отойти государству из-за солидарного долга в 2.2 млрд рублей, который Генпрокуратура отсудила у бывшего депутата Госдумы Андрея Голушко, его бизнес-партнера и бывшего депутата омского Законодательного собрания Сергея Калинина, бывшего руководителя омской РЭК Константина Марченко и трех юридических лиц, одним из которых и стал «Омскгоргаз».
Долг по налогам превышает 421 млн рублей. «Омскгоргаз» попросил суд отложить взыскание этого долга до принятия решения о банкротстве, чтобы УФНС оказалось в общей массе кредиторов. Однако суд счел эту просьбу необоснованной и даже нарушающей законную процедуру.
— По сути, — говорится в решении, — заявленная обеспечительная мера не связана с рассматриваемым вопросом об обоснованности заявления о признании должника
банкротом и направлена на нивелирование действия судебного акта.
Суд к тому же отметил, что в случае принятия решения о банкротстве кредиторы «Омскгоргаза» смогут оспорить списания денег со счета компании — «тем более, что законодательно установлен механизм возврата из бюджета излишне
уплаченных (взысканных) сумм налоговых платежей».
Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.