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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Суд отказался приостановить взыскание долга по налогам с банкротящегося «Омскгоргаза»

Сегодня, 09:16
Фото: Photobank Ura Media / Город55
иллюстрация
Компания задолжала налоговикам больше 400 млн рублей.

Арбитражный суд Омской области вынес решение по заявлению «Омскгоргаза» о принятии обеспечительных мер по длящемуся делу. Компания еще в прошлом году инициировала процедуру банкротства и попросила не взыскивать с нее долги по налогам до тех пор, пока заявление о признании несостоятельным должником не будет рассмотрено по существу. Суд это заявление отклонил.

«Омскгоргаз» уже давно находится в сложном положении. У компании огромные долги, все ее имущество и активы должны отойти государству из-за солидарного долга в 2.2 млрд рублей, который Генпрокуратура отсудила у бывшего депутата Госдумы Андрея Голушко, его бизнес-партнера и бывшего депутата омского Законодательного собрания Сергея Калинина, бывшего руководителя омской РЭК Константина Марченко и трех юридических лиц, одним из которых и стал «Омскгоргаз».

Долг по налогам превышает 421 млн рублей. «Омскгоргаз» попросил суд отложить взыскание этого долга до принятия решения о банкротстве, чтобы УФНС оказалось в общей массе кредиторов. Однако суд счел эту просьбу необоснованной и даже нарушающей законную процедуру.

— По сути, — говорится в решении, — заявленная обеспечительная мера не связана с рассматриваемым вопросом об обоснованности заявления о признании должника
банкротом и направлена на нивелирование действия судебного акта.

Суд к тому же отметил, что в случае принятия решения о банкротстве кредиторы «Омскгоргаза» смогут оспорить списания денег со счета компании — «тем более, что законодательно установлен механизм возврата из бюджета излишне
уплаченных (взысканных) сумм налоговых платежей».

Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

#Николай Эйхвальд#Омскгоргаз#Налоги#Экономика#Новости
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