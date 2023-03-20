Омский депимущества проиграл тяжбу из-за земли под недостроем на улице Жукова

Участок расположен в центре Омска, по адресу улица Жукова, 99 (это рядом с СКК Блинова). Еще в 2001 году там началось строительство, причем запланированный многоэтажный гараж «превратился» в торгово-развлекательный комплекс. Работы замерли, когда степень готовности составляла всего 16%. Администрация изъяла долгострой и выставила его на продажу.