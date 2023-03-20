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Published Сегодня, 11:45

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Updated Сегодня, 11:47

Омский депимущества проиграл тяжбу из-за земли под недостроем на улице Жукова

20 марта 2023, 11:45
Фото: 1MI
иллюстрация
Иск чиновников последовательно отклонили три инстанции.

Арбитражный суд Московского округа поставил точку в споре между департаментом имущественных отношений омской мэрии и управляющей компанией «Промсвязь». Речь шла о плате за участок с кадастровым номером 55:36:090 108:80, за пользование которым в течение года чиновники хотели взыскать с УК 7 млн рублей.

Участок расположен в центре Омска, по адресу улица Жукова, 99 (это рядом с СКК Блинова). Еще в 2001 году там началось строительство, причем запланированный многоэтажный гараж «превратился» в торгово-развлекательный комплекс. Работы замерли, когда степень готовности составляла всего 16%. Администрация изъяла долгострой и выставила его на продажу.

Срок аренды земельного участка истек в декабре 2019 года. По мнению чиновников, арендатор, управляющая компания «Промсвязь», до сентября 2021 года продолжала распоряжаться землей и должна за это заплатить 7 млн рублей. Однако судьи с этим не согласились.

— Суды первой и апелляционной инстанций, — говорится в одном из решений, — пришли к выводу об отсутствии у ответчика возможности владения и пользования в спорный период земельным участком с кадастровым номером 55:36:090 108:80., в связи с чем отказали в удовлетворении исковых требований о взыскании платы за фактическое пользование указанным земельным участком.

Чиновники подали кассационную жалобу, но 17 марта и ее оставили без удовлетворения. Теоретически у депимущества остается только одна возможность настоять на своем — обратиться в Верховный суд.

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#Николай Эйхвальд#Депимущества#Суд#Новости
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