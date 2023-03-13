Омский депимущества засудил дилерский центр «Тойоты» за «неосновательное обогащение»

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
8-й арбитражный апелляционный суд принял решение по апелляционной жалобе ООО «Авто Плюс Омск», официального дилера «Тойоты» в Омске. Эта тяжба началась в июле прошлого года, когда департамент имущественных отношений городской администрации подал против ООО иск о «неосновательном обогащении» из-за незаконного использования двух земельных участков. В общей сложности речь шла о примерно 700 тысячах рублей.
Оба участка находятся в Кировском округе, чиновники их предоставили в 2014 году для строительства автосалонов Lexus и Audi. Первый был построен к 2017 году. Однако департамент отказался продлевать аренду и передавать землю в собственность арендатору. Этот отказ был оспорен в суде, и в 2021 году «Авто Плюс Омск» все же стал собственником земли, а второй автосалон (недостроенный) он продал.
В марте 2022 года депимущества подал иск против ООО, потребовав плату за использование земли после того, как истек договор об аренде (в общей сложности 8,2 млн рублей). Ответчик настаивал на том, что оформление прав собственника затянулось только по вине администрации, и что второй участок, с недостроем, не использовался им полностью. «Авто Плюс Омск» выплатило муниципалитету 1,9 млн рублей и на этом считало свой долг закрытым.
Суд в целом учел аргументацию истца, но пересчитал сумму долга, учитывая, в частности, мораторий на возбуждение дел о банкротстве в течение 6 месяцев 2022 года. Получилось, что «Авто Плюс Омск» должен муниципалитету 110 тысяч рублей за один участок и 3,7 млн за второй.
Ответчик с этим не согласился и подал апелляционную жалобу. Однако суд второй инстанции оставил решение без изменения. Теперь у «Авто Плюс Омска» есть возможность пойти в кассацию.