Омский депимущества засудил дилерский центр «Тойоты» за «неосновательное обогащение»

Оба участка находятся в Кировском округе, чиновники их предоставили в 2014 году для строительства автосалонов Lexus и Audi. Первый был построен к 2017 году. Однако департамент отказался продлевать аренду и передавать землю в собственность арендатору. Этот отказ был оспорен в суде, и в 2021 году «Авто Плюс Омск» все же стал собственником земли, а второй автосалон (недостроенный) он продал.