На Левобережье Омска возведут новое здание для мировых судей

Председатель Омского областного суда Петр Трапезников поднял вопрос обеспечения мировых судей помещениями. Александр Бурков согласился с тем, что вопрос стоит остро, особенно в городе, и поручил до конца года разработать проектно-сметную документацию на строительство здания для мировой юстиции.