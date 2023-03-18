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На Левобережье Омска возведут новое здание для мировых судей

18 марта 2023, 05:14
Фото: 1MI
иллюстрация
В Омске обсудили нехватку помещений для мировых судов.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что на конференции судей региона с губернатором обсудили проблему нехватки помещений для органов юстиции. Уже в этом году начнется разработка проектно-сметной документации.

Председатель Омского областного суда Петр Трапезников поднял вопрос обеспечения мировых судей помещениями. Александр Бурков согласился с тем, что вопрос стоит остро, особенно в городе, и поручил до конца года разработать проектно-сметную документацию на строительство здания для мировой юстиции.

Предполагается, что здание в 4 тыс. кв. м. возведут на ул. Рокоссовского — 18. Строительство планируют начать со следующего года.

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#Дарья Зыкова#Правительство Омской области#Общество#Город#Строительство#Суд#Юстиция#Новости#Омск#Александр Бурков#Петр Трапезников#Проект#Мировые судьи#Смета
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