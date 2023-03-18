На Левобережье Омска возведут новое здание для мировых судей

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что на конференции судей региона с губернатором обсудили проблему нехватки помещений для органов юстиции. Уже в этом году начнется разработка проектно-сметной документации.
Председатель Омского областного суда Петр Трапезников поднял вопрос обеспечения мировых судей помещениями. Александр Бурков согласился с тем, что вопрос стоит остро, особенно в городе, и поручил до конца года разработать проектно-сметную документацию на строительство здания для мировой юстиции.
Предполагается, что здание в 4 тыс. кв. м. возведут на ул. Рокоссовского — 18. Строительство планируют начать со следующего года.