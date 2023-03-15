В Омске одобрили проект строительства второй очереди логопарка «Солнечный»

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:16
В Омске разработали проект строительства сектора «B» для универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров. Как стало известно Городу55, документация уже получила положительное заключение от ООО «Центр экспертиз».
Сектор «В» логистического парка «Солнечный» появится на Левом берегу, на земельном участке с кадастровым номером 55:36:130 101:7514. Подготовкой проекта занималась компания из Оренбурга ООО «Диалог».
Напомним, что склад в Омске построит ООО «Логопарк „Солнечный“, зарегистрированное в июле 2021 года. Руководит компанией уроженец Оренбурга Юрий Хрулев. В феврале 2023 года был одобрен проект строительства первой очереди логопарка, подготовленный ООО „БСБ“, „Сибирской трубопроводной строительной компанией“ и „Сибирским тепловым комплексом“.
В настоящий момент уже известны первые резиденты будущего распределительного центра. Среди них — «Пятерочка» и «Красное и Белое». Всего к вводу запланировано более 200 тысяч квадратных метров.