В снежном плену. В Омской области спасатели достали из опасной ловушки три машины

С просьбой о помощи в дежурную часть водители обратились около 0:39 часов сегодня, 16 марта. Сразу три автомобиля попали в снежный перемет на 25 км автодороги между селами Желанное и Побочино. На место отправили сотрудников МЧС. При практически нулевой видимости, по координатам от водителей спасатели заметили аварийные огни автомобилей.