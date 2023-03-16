В снежном плену. В Омской области спасатели достали из опасной ловушки три машины

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
Омские спасатели рассказали о вызволении из снежного плена сразу трех машин, одна из которых оказалась машиной районной больницы. В ГУ МЧС России по Омской области отметили, что помощь понадобилась только машинам - люди в этом ЧП не пострадали.
С просьбой о помощи в дежурную часть водители обратились около 0:39 часов сегодня, 16 марта. Сразу три автомобиля попали в снежный перемет на 25 км автодороги между селами Желанное и Побочино. На место отправили сотрудников МЧС. При практически нулевой видимости, по координатам от водителей спасатели заметили аварийные огни автомобилей.
«Сначала мы помогли автомобилю Службы здоровья Одесской центральной районной больницы. Они возвращались с вызова из села Побочино и не могли преодолеть снежную преграду. Затем помогли водителю внедорожника, который также застрял в снегу, а уже после - вызволили «ВАЗ-2105». Двух пассажиров «пятерки» мы доставили до места жительства в село Побочино. А все транспортные средства продолжили движение. Также через единую дежурную диспетчерскую службу района запросили трактор для расчистки автодороги, чтобы другие водители не оказались в подобной ситуации», - рассказал спасатель 69 пожарно-спасательной части Валерий Шупарский, который выехал на вызов.
Отмечается, что помощь медиков омичам не потребовалась. Омичей же просят быть внимательными при проезде заснеженных участков или же вовсе отказаться от поездок на дальние расстояния. В случае чрезвычайных ситуаций следует позвонить по телефону 101.
Отметим, что из-за снегопадов в Омской области увеличилось число серьезных аварий: накануне вечером на Красном Пути столкнулись сразу три машины. А на трассе «Бакбасар - Азово - Шербакуль - Полтавка» движение шло в сопровождении сотрудников ДПС.