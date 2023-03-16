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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

В снежном плену. В Омской области спасатели достали из опасной ловушки три машины

16 марта 2023, 05:38
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В Омской области машина районной больницы застряла в снегу

Помощь медиков никому не понадобилась, а вот расчистка дороги от снега была необходима.

Омские спасатели рассказали о вызволении из снежного плена сразу трех машин, одна из которых оказалась машиной районной больницы. В ГУ МЧС России по Омской области отметили, что помощь понадобилась только машинам - люди в этом ЧП не пострадали.

С просьбой о помощи в дежурную часть водители обратились около 0:39 часов сегодня, 16 марта. Сразу три автомобиля попали в снежный перемет на 25 км автодороги между селами Желанное и Побочино. На место отправили сотрудников МЧС. При практически нулевой видимости, по координатам от водителей спасатели заметили аварийные огни автомобилей. 

Фото: 55.mchs.gov.ru
«Сначала мы помогли автомобилю Службы здоровья Одесской центральной районной больницы. Они возвращались с вызова из села Побочино и не могли преодолеть снежную преграду. Затем помогли водителю внедорожника, который также застрял в снегу, а уже после - вызволили «ВАЗ-2105». Двух пассажиров «пятерки» мы доставили до места жительства в село Побочино. А все транспортные средства продолжили движение. Также через единую дежурную диспетчерскую службу района запросили трактор для расчистки автодороги, чтобы другие водители не оказались в подобной ситуации», - рассказал спасатель 69 пожарно-спасательной части Валерий Шупарский, который выехал на вызов.
Видео: ГУ МЧС России по Омской области

Отмечается, что помощь медиков омичам не потребовалась. Омичей же просят быть внимательными при проезде заснеженных участков или же вовсе отказаться от поездок на дальние расстояния. В случае чрезвычайных ситуаций следует позвонить по телефону 101.

Отметим, что из-за снегопадов в Омской области увеличилось число серьезных аварий: накануне вечером на Красном Пути столкнулись сразу три машины. А на трассе «Бакбасар - Азово - Шербакуль - Полтавка» движение шло в сопровождении сотрудников ДПС. 

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#Ольга Акамова#Снег#Машина#Застряла машина#Город#Новости#Омская область#Видео
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