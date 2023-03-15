В Омской области пассажирским автобусам запретили выезжать на трассы

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Пресс-служба минтранса Омской области сообщила, что из-за усиления ветра, верховой и низовой метели, а так же из-за обильного снегопада временно ограничили движение пассажирских автобусов в регионе.
Под ограничение попадут маршруты Полтавского и Щербакульского районов. Действовать запрет будет с 16:00 15 марта и до 06:00 16 марта. Но если не распогодится, ограничение продлят. Водителям личного транспорта посоветовали быть осторожнее на дорогах.
Напомним, еще вчера Госавтоинспекция Омской области рекомендовала омичам воздержаться от дальних поездок на время непогоды.