Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

В Омской области пассажирским автобусам запретили выезжать на трассы

15 марта 2023, 11:34
Фото: 1MI
иллюстрация
Ограничения на пассажирские перевозки в Омской области ввели из-за опасной погоды.

Пресс-служба минтранса Омской области сообщила, что из-за усиления ветра, верховой и низовой метели, а так же из-за обильного снегопада временно ограничили движение пассажирских автобусов в регионе.

Под ограничение попадут маршруты Полтавского и Щербакульского районов. Действовать запрет будет с 16:00 15 марта и до 06:00 16 марта. Но если не распогодится, ограничение продлят. Водителям личного транспорта посоветовали быть осторожнее на дорогах.

Напомним, еще вчера Госавтоинспекция Омской области рекомендовала омичам воздержаться от дальних поездок на время непогоды.

Госавтоинспекция обратилась к омским водителям из-за серьезной непогоды
Узнать подробнее
Госавтоинспекция обратилась к омским водителям из-за серьезной непогоды
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Снег#Перекрытые дороги#Опасные дороги#Минтранс#Трасса#Общество#Новости#Омская область#Щербакульский район#Полтавский район#Метель#Пассажирские перевозки
Подпишитесь
Божий человек. Кто и как пополняет ряды Омской епархии
Вчера, 09:29
В Омске одобрили проект строительства второй очереди логопарка «Солнечный»
Сегодня, 05:14
Место для снегоплавильной станции нашли в центре Омска
Сегодня, 04:39
В Омске на Левобережье заметили дикую лису
Сегодня, 05:38
«Вопрос не остывает»: омские депутаты вспомнили о «Тепловой компании»
Сегодня, 06:06
Гуляли с дедушкой. Омичка пожаловалась в соцсетях на попытку похищения 3-летнего сына
Сегодня, 09:49