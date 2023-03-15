В Омской области пассажирским автобусам запретили выезжать на трассы

Под ограничение попадут маршруты Полтавского и Щербакульского районов. Действовать запрет будет с 16:00 15 марта и до 06:00 16 марта. Но если не распогодится, ограничение продлят. Водителям личного транспорта посоветовали быть осторожнее на дорогах.