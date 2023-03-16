Актриса драмтеатра потеряла отца. В Омске ищут свидетелей ДТП

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В редакцию Города55 обратилась за помощью актриса Омского драмтеатра. Кристина Лапшина ищет свидетелей ДТП.
Авария произошла в Кировском округе 7 марта, на ул. Мельничной, около магазина «Победа». Отца актрисы сбили, и через 2 дня он скончался от травм.
«Всех, кто видел момент происшествия или у кого есть запись с видеорегистратора, очень прошу написать мне в соцсетях. Я вам буду очень благодарна», — просит Кристина.
Девушка предоставила Городу55 видео. На кадрах видны только последствия аварии, самого момента столкновения нет.