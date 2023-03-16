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Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Актриса драмтеатра потеряла отца. В Омске ищут свидетелей ДТП

16 марта 2023, 08:37
Фото: скриншот из видео, предоставленного Городу55

В Омске ищут очевидцев трагической аварии на Мельничной

Мужчина попал под колеса и скончался в больнице от травм.

В редакцию Города55 обратилась за помощью актриса Омского драмтеатра. Кристина Лапшина ищет свидетелей ДТП.

Авария произошла в Кировском округе 7 марта, на ул. Мельничной, около магазина «Победа». Отца актрисы сбили, и через 2 дня он скончался от травм.

«Всех, кто видел момент происшествия или у кого есть запись с видеорегистратора, очень прошу написать мне в соцсетях. Я вам буду очень благодарна», — просит Кристина.

Девушка предоставила Городу55 видео. На кадрах видны только последствия аварии, самого момента столкновения нет.

Видео: скриншот из видео, предоставленного Городу55
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#Дарья Зыкова#Омск#ДТП#Смерть#Авария#Очевидцы#Общество#Город#Происшествия#Дороги#Новости#Видео
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