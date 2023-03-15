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Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

ДТП в Кузьминках: Рейсовый автобус влетел в опору подземного перехода

Сегодня, 09:47
В Москве произошло минувшей ночью ДТП с участием рейсового автобуса. Он врезался в опору подземного перехода. В аварии пострадали два человека.

Как сообщает 360tv.ru, ДТП случилось около половины второго ночи на Волгоградском проспекте рядом с одноименной остановкой. В автокатастрофу попал автобус, принадлежащий коммерческому перевозчику. Двух пассажиров госпитализировали в больницу имени Иноземцева. Врачи диагностировали у пациентов травмы различной степени тяжести.

Напомним, на набережной Тараса Шевченко на западе российской столицы опрокинулся накануне автокран МАЗ. Инцидент обошелся без пострадавших. Кроме того, в юго-западной части Москвы столкнулись 14 марта Hyundai Solaris и Kia Optima. В этой аварии травмы получили два человека.

#Происшествия
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