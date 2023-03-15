ДТП в Кузьминках: Рейсовый автобус влетел в опору подземного перехода

Напомним, на набережной Тараса Шевченко на западе российской столицы опрокинулся накануне автокран МАЗ. Инцидент обошелся без пострадавших. Кроме того, в юго-западной части Москвы столкнулись 14 марта Hyundai Solaris и Kia Optima. В этой аварии травмы получили два человека.