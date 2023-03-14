Форвард омского «Авангарда» Найт объяснил, почему его тройка мало забила в дерби

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Нападающий омского «Авангарда» Корбэн Найт прокомментировал низкую результативность своего звена в играх с новосибирской «Сибирью» в четвертьфинале плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции.
«В плей-офф важно не только забивать голы и отдавать передачи, но и надежно действовать в обороне, да и вообще любым способом помогать своей команде побеждать. Да, возможно, где-то мы были не так продуктивны в нападении в играх с „Сибирью“, как хотелось бы, не набрали много очков, как можем. Однако все прекрасно видели, что и я, и Рид, и другие очень много играем в меньшинстве и всячески помогаем команде, то есть действительно являемся командными игроками. Возможно, где-то в ущерб нападению мы более надежно действуем в обороне», — считает Корбэн Найт.
По словам форварда, в плей-офф важны игроки, которые отрабатывают по всем компонентам, а не только забивают голы.
«Конечно, забивать голы — это всегда приятно и здорово, и болельщики это замечают. Но если посмотреть на картинку целиком, то в плей-офф важны такие игроки, которые действуют максимально правильно и отрабатывают по всем компонентам. Да, мы можем забивать голы, и мы отлично это знаем, но для нас важно, и это является нашей ролью, быть командными игроками, помогать команде», — уверен канадский легионер «Авангарда».
Высказался Найт и о командах, которые, возможно, станут соперниками «ястребов» в полуфинале востока, — магнитогорском «Металлурге» и екатеринбургском «Автомобилисте».
«„Автомобилист“ всегда отлично действует в нападении, команда нацелена на ворота. У них очень хорошее большинство, хорошие игроки, в том числе и легионеры, которые входят в лидеры Лиги по заброшенным шайбам. Главное — действовать против них максимально дисциплинированно. Все то же самое можно сказать и про „Металлург“. Плюс у них один из лучших вратарей в КХЛ и три звена могут забивать, они очень опасны. В общем, с любой из этих команд будет непросто — работы у нас будет предостаточно», — уверен Найт.
Ранее, как сообщал Город55, о том, с кем «Авангарду» предпочтительнее играть во втором раунде, высказался и главный тренер Михаил Кравец.