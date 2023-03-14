Главный тренер омского «Авангарда» Кравец высказался о сопернике во втором раунде

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец после открытой тренировки высказал свои предпочтения по поводу соперника во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина, который определится сегодня вечером после игры между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом».