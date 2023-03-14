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Published Сегодня, 10:30

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Updated Сегодня, 10:32

Главный тренер омского «Авангарда» Кравец высказался о сопернике во втором раунде

14 марта 2023, 10:30
Фото: Город55
Михаил Кравец ведет тренировку
По мнению Михаила Кравеца, «Металлург» и «Автомобилист» — похожие команды.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец после открытой тренировки высказал свои предпочтения по поводу соперника во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина, который определится сегодня вечером после игры между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом».

«Нет никаких предпочтений: кто выиграет, с тем и будем играть. Да, „Автомобилист“ называют не кубковой командой, но мы так не считаем. Возможно, в прошлом не была, а в этом году — станет, ведь в хоккее все очень быстро меняется. Потому без разницы с кем играть, обе команды очень приличные», — считает Михаил Кравец.

По мнению Кравеца, на протяжении всего сезона и «Металлург», и «Автомобилист» показывали хороший хоккей по всем компонентам.

«Обе команды похожи. Сейчас у них непростая серия, но и одни, и другие хорошо играют в атаке и уверенно в обороне. Соперник будет после семиматчевой серии, и тут палка о двух концах: с одной стороны, уставшие, а с другой — когда ты все время играешь, то находишься в тонусе, а отдых, наоборот, немного расслабляет. Потому сейчас для нас главная задача, чтобы ребята пришли в ту форму, которая позволит быть готовым к игре в любой момент. Уже вижу, что безразличных в команде нет, все тренируются с полной отдачей», — заявил Кравец. 
Открытая тренировка Авангарда перед вторым раундом плей-офф
Видео: Город55

По мнению главного тренера «ястребов», о «сибирском дерби» команда забыла уже на следующий день после победы, однако вынесла из этого противостояния некоторые уроки.

«Серию с „Сибирью“ — можно сказать, что мы ее сразу же забыли, все закончилось последней игрой. Ну, может быть, только в тот вечер повспоминали хорошие голы, забитые в тех играх. Я считаю, что мы сразу же начали думать о втором раунде, поскольку понимаем всю ответственность и насколько тяжелым будут игры. Да они и с „Сибирью“ были непростыми, несмотря на счет. Главное — увидели, что нужно исправить. В первую очередь, это удаления. Это тот момент, который мог испортить нам всю серию. Убираем удаления, и будет нам гораздо легче», — считает рулевой «Авангарда».
«Хозяева Сибири». Омский «Авангард» одолел «Сибирь» и вышел во второй раунд плей-офф
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Во втором раунде, по убеждению Кравеца, болельщики увидят совсем другой хоккей, с другим рисунком игры:

«Оба возможных соперника — это очень техничные команды, где много мастеров. Игры будут поинтереснее. Уверен, что увидим совсем другие комбинации, например, при выходе из зоны. При игре в большинстве во втором раунде, да и в формате 5 на 5, будет совсем другой рисунок».

Для победы, как считает главный тренер, в команде не должно быть равнодушных игроков, все должны играть на команду.

«Не должно быть безразличных — ни одного игрока. Все должны болеть за команду и играть на команду. Ребята должны стать одним кулаком и в любой ситуации не искать причину случившегося, а находить выход из положения. Дружба, желание и поддержка в команде — вот залог успеха. И еще. Хоккей должен доставлять удовольствие игрокам и, как следствие, болельщикам», — уверен Михаил Кравец.

Первая игра с победителем седьмого матча между «Металлургом» и «Автомобилистом» состоится на G-Drive Арене уже 17 марта.

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