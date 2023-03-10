Прекрасная гостья. В Омске женщина избила подругу в ее собственном доме

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в отдел полиции № 2 поступило заявление о побоях от 48-летней жительницы Кировского округа. Избила омичку подруга.
Заявительница рассказала, что вечером выпивала с сожителем и подругой. Хозяйка дома сделала гостье замечание: та использовала в качестве пепельницы чайную кружку. После замечания подруга накинулась на хозяйку застолья.
Дочь потерпевшей вызвала «скорую», но сначала женщина отказалась ехать в больницу. Через несколько дней ей стало хуже. В результате врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, пневмоторакс и переломы нескольких ребер.
Ведется расследование. Сейчас сотрудниками полиции задержана 39-летняя подозреваемая. Следователь возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Гостье, напавшей на хозяйку, грозит до 8 лет тюрьмы.