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Прекрасная гостья. В Омске женщина избила подругу в ее собственном доме

10 марта 2023, 05:47
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске замечание пьяной подруге закончилось для женщины переломами ребер

Омские драмы. Женщины выпивали и повздорили из-за пепельницы. Хозяйке дома пришлось обратиться к врачам с тяжелыми травмами.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в отдел полиции № 2 поступило заявление о побоях от 48-летней жительницы Кировского округа. Избила омичку подруга.

Заявительница рассказала, что вечером выпивала с сожителем и подругой. Хозяйка дома сделала гостье замечание: та использовала в качестве пепельницы чайную кружку. После замечания подруга накинулась на хозяйку застолья.

Дочь потерпевшей вызвала «скорую», но сначала женщина отказалась ехать в больницу. Через несколько дней ей стало хуже. В результате врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, пневмоторакс и переломы нескольких ребер.

Ведется расследование. Сейчас сотрудниками полиции задержана 39-летняя подозреваемая. Следователь возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Гостье, напавшей на хозяйку, грозит до 8 лет тюрьмы.

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#Дарья Зыкова#Город#Происшествия#Тяжкие повреждения#Конфликт#Драка#Алкоголь#Общество#Полиция#Уголовное дело#Новости#Омск#Нападение
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