В Омске нашли первого кандидата в «Меценаты года»

В Омском городском совете на днях будут говорить о присвоении почетного звания «Меценат года». Это один из пунктов в повестке заседания комитета по социальным вопросам. Из пояснительной записки за подписью мэра Омска Сергея Шелеста, которая есть в распоряжении Города55, следует: чиновники предлагают сделать «Меценатом года» юридическое лицо, ООО «Промстройкомплект-Сервис».