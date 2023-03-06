В Омске нашли первого кандидата в «Меценаты года»

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В Омском городском совете на днях будут говорить о присвоении почетного звания «Меценат года». Это один из пунктов в повестке заседания комитета по социальным вопросам. Из пояснительной записки за подписью мэра Омска Сергея Шелеста, которая есть в распоряжении Города55, следует: чиновники предлагают сделать «Меценатом года» юридическое лицо, ООО «Промстройкомплект-Сервис».
Эта фирма стала первым меценатом, помогавшим одной из омских школ в соответствии со специальным соглашением. Помощь оказывалась гимназии №85, расположенной на улице Карла Либкнехта (кстати, это совсем рядом со зданием мэрии). «Промстройкомплект-Сервис» отремонтировал спортзал, обновил канализацию и системы водоснабжения в подвале, заменил два окна.
Вице-мэр Инна Елецкая подала ходатайство о присвоении фирме почетного звания, специальная комиссия решила это ходатайство поддержать, и теперь вопрос рассмотрят депутаты Городского совета. В комитете примут рекомендацию, а на ближайшем пленарном заседании будет принято окончательное решение.
Отметим, что звание «Меценат года» было учреждено совсем недавно — в ноябре прошлого года. Позже Городской совет одобрил предложенный мэрией новый порядок присвоения звания «Почетный гражданин Омска», согласно которому «почетными» можно будет делать трижды «Меценатов года». В случае, если «Меценатом года» становилось юрлицо, «Почетным гражданином» может стать официальный представитель этого лица.
— Лицом, уполномоченным на получение нагрудного знака «Меценат» и атрибутов звания «Меценат года», на основании решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Промстройкомплект Сервис» от 09.01.2023 определен директор данной организации Шихмирзаев Ш. К., — говорится в пояснительной записке.
«Единственным участником» ООО является сам Шамил Шихмирзаев. Таким образом, в теории он может приблизиться к званию «Почетный гражданин Омска». Кстати, само по себе звание «Меценат года» связано с внесением имени мецената в специальную книгу и с установкой мемориальной доски на здании, которое этот меценат отремонтировал.