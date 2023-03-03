Банкрот из Тюмени подал иск против Ильи Фридмана

Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Октан» подал в Арбитражный суд Омской области иск против ООО «Управления АЗС». Речь идет о взыскании 5,3 млн рублей. Иск уже принят к рассмотрению, хотя и не сразу: при первой подаче истец не приложил к нему все необходимые документы.