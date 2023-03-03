Банкрот из Тюмени подал иск против Ильи Фридмана

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Октан» подал в Арбитражный суд Омской области иск против ООО «Управления АЗС». Речь идет о взыскании 5,3 млн рублей. Иск уже принят к рассмотрению, хотя и не сразу: при первой подаче истец не приложил к нему все необходимые документы.
Это дело представляет интерес в связи с тем, что «Управление АЗС» является частью бизнес-империи Фридманов. 82% уставного капитала фирмы принадлежат Илье Генандьевичу Фридману, а остальные 18% — международной компании «Аданимов Трейдинг Лимитед», зарегистрированной в Калининграде. «Управление» продает моторное топливо в розницу в специализированных магазинах.
ООО «Октан» зарегистрировано в Тюмени. Его специализация — «Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами», принадлежит оно Арджевану Мамадашвили. С прошлого года «Октан» проходит через процедуру банкротства.