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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Всем хватит места. В Омске обновили расписание автобусов-шаттлов до «G-Drive Арены»

2 марта 2023, 13:29
Фото: Город55

В Омске со 2 марта автобусы-шаттлы до «G-Drive Арены буду ходить по новому расписанию

Изменения связаны с началом игр плей-офф.

В мэрии Омска сообщили, что со 2 марта свое расписание изменят автобусы-шаттлы, доставляющие омичей и гостей города до «G-Drive Арены» и обратно. Это связано с началом игр плей-офф Кубка Гагарина КХЛ 2022-2023.

2 марта после матча подадут дополнительные автобусы, чтобы развести всех болельщиков. Дополнительные автобусы подадут на следующие маршруты:

  1. № 503 «G-Drive Арена — СибАДИ — ул. Химиков — пос. Ермак».
  2. № 508 «G-Drive Арена — ул. Арктическая — Микрорайон „Амурский-2“.
  3. № 516 «G-Drive Арена — Дом Туриста — Цирк — ПО „Иртыш“.

Расписание хоккейных матчей плей-офф Кубка Гагарина в «G-Drive Арене» в марте:

  • 2 марта — 20:00;
  • 4 марта — 17:00;
  • 10 марта — 19:30;
  • 14 марта — 19:30.
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#Ксения Карагодина#Автобусы#Авангард хоккей#Кубок Гагарина#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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