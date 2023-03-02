Всем хватит места. В Омске обновили расписание автобусов-шаттлов до «G-Drive Арены»

В мэрии Омска сообщили, что со 2 марта свое расписание изменят автобусы-шаттлы, доставляющие омичей и гостей города до «G-Drive Арены» и обратно. Это связано с началом игр плей-офф Кубка Гагарина КХЛ 2022-2023.