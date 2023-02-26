Омский «Авангард» закончил регулярный Чемпионат КХЛ проигрышем «АК Барсу»

После перерыва «ястребы» смотрелись куда более заряженными и на 6-й минуте, поймав «Ак Барс» на ошибке, убежали «три в два», где после передач Сергея Толчинского и Наиля Якупова счет в матче открыл Александр Дергачев. Хозяева отыгрались через 4 минуты, – в гордом «одиночестве», – без ассистентов, отличился Илья Сафонов. На 14-й минуте периода Дмитрий Кагарлицкий после пасов Никиты Лямкина и Кирилла Панюкова вывел казанцев вперед. На последней минуте Толчинский, Дергачев и Якупов опять блестяще исполнили тройной «забег» к воротам Тимура Билялова, где на этот раз голевую точку поставил Якупов.