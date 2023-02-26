Омский «Авангард» закончил регулярный Чемпионат КХЛ проигрышем «АК Барсу»

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Омский «Авангард» 26 марта закончил выступление в регулярном сезоне Фогбет Чемпионата КХЛ встречей в Казани с местным «Ак Барсом». Победу в овертайме со счетом 3:2 праздновали хозяева льда.
В первом периоде пришедшие на Татнефть Арену голов не увидели. Бодрее, быстрее и наглее смотрелись казанцы, омичи, которые на эту игру вышли без основных лидеров, - Рида Буше, Корбэна Найта, Владимира Ткачева, Дамира Шарипзянова и других, лишь изредка «огрызались», но в основном отбрасывались.
После перерыва «ястребы» смотрелись куда более заряженными и на 6-й минуте, поймав «Ак Барс» на ошибке, убежали «три в два», где после передач Сергея Толчинского и Наиля Якупова счет в матче открыл Александр Дергачев. Хозяева отыгрались через 4 минуты, – в гордом «одиночестве», – без ассистентов, отличился Илья Сафонов. На 14-й минуте периода Дмитрий Кагарлицкий после пасов Никиты Лямкина и Кирилла Панюкова вывел казанцев вперед. На последней минуте Толчинский, Дергачев и Якупов опять блестяще исполнили тройной «забег» к воротам Тимура Билялова, где на этот раз голевую точку поставил Якупов.
В третьем периоде пошли «качели», — с быстрыми атаками и контратаками. После экватора этого отрезка омичи чуть плотнее насели на ворота казанцев, но за 7 с небольшим минут до финального свистка Виктор Сведберг, оставшись без шлема, решил на кулаках выяснить отношения с Вячеславом Войновым. После этого мини-поединка судьи приняли весьма неоднозначное решение, – выписали Сведбергу 5 минут за драку, 2 минуты – как зачинщику оной и еще 10 – в качестве дисциплинарного штрафа, а вот Войнов удостоился лишь 2 минут за грубость.
Омичи рисковали на долгих 5 минут остаться в меньшинстве, выстояли 3 из них, после чего за блокировку вратаря в штрафной бокс уехал Александр Радулов и далее встреча продолжилась в формате 4 на 4. Концовка прошла нервно и напряженно, но без голов.
В овертайме уже на Радулове нарушили правила, судьи назначили штрафной бросок, который нападающий казанцев реализовал.
После этого поражения омичи спустились на третье место в Восточной конференции, где и завершили регулярный чемпионат.