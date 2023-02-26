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Омский «Авангард» закончил регулярный Чемпионат КХЛ проигрышем «АК Барсу»

26 февраля 2023, 17:33
Фото: ХК Авангард
Исход встречи решился в овертайме после буллита в исполнении Александра Радулова.

Омский «Авангард» 26 марта закончил выступление в регулярном сезоне Фогбет Чемпионата КХЛ встречей в Казани с местным «Ак Барсом». Победу в овертайме со счетом 3:2 праздновали хозяева льда.

В первом периоде пришедшие на Татнефть Арену голов не увидели.  Бодрее, быстрее и наглее смотрелись казанцы, омичи, которые на эту игру вышли без основных лидеров, - Рида Буше, Корбэна Найта, Владимира Ткачева, Дамира Шарипзянова и других, лишь изредка «огрызались», но в основном отбрасывались.

После перерыва «ястребы» смотрелись куда более заряженными и на 6-й минуте, поймав «Ак Барс» на ошибке, убежали «три в два», где после передач Сергея Толчинского и Наиля Якупова счет в матче открыл Александр Дергачев.  Хозяева отыгрались через 4 минуты, –  в гордом «одиночестве», – без ассистентов, отличился Илья Сафонов. На 14-й минуте периода Дмитрий Кагарлицкий после пасов Никиты Лямкина и Кирилла Панюкова вывел казанцев вперед. На последней минуте Толчинский, Дергачев и Якупов опять блестяще исполнили тройной «забег» к воротам Тимура Билялова, где на этот раз голевую точку поставил Якупов.

В третьем периоде пошли «качели», — с быстрыми атаками и контратаками. После экватора этого отрезка омичи чуть плотнее насели на ворота казанцев, но за 7 с небольшим минут до финального свистка Виктор Сведберг, оставшись без шлема, решил на кулаках выяснить отношения с Вячеславом Войновым.  После этого мини-поединка судьи приняли весьма неоднозначное решение, – выписали Сведбергу 5 минут за драку, 2 минуты – как зачинщику оной и еще 10 – в качестве дисциплинарного штрафа, а вот Войнов удостоился лишь 2 минут за грубость.

Омичи рисковали на долгих 5 минут остаться в меньшинстве, выстояли 3 из них, после чего за блокировку вратаря в штрафной бокс уехал Александр Радулов и далее встреча продолжилась в формате 4 на 4. Концовка прошла нервно и напряженно, но без голов.

В овертайме уже на Радулове нарушили правила, судьи назначили штрафной бросок, который нападающий казанцев реализовал.

После этого поражения омичи спустились на третье место в Восточной конференции, где и завершили регулярный чемпионат.

#Василий Попов#Авангард#ХК Авангард#Хоккей#КХЛ#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Казань#Сергей Толчинский#Наиль Якупов#Рид Буше#Александр Дергачев#Дамир Шарипзянов
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