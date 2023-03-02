Обрушения не будет. Мэр Омска Шелест сообщил о состоянии пятиэтажки на Профинтерна

Напомним, что «вентиляция» появилась в пятиэтажке около 10 лет назад, но дом аварийным не признавали. Жильцам пришлось обратиться на телевидение, чтобы привлечь внимание ответственных структур. По итогу трещинами в доме обеспокоились в Госжилинспекции и прокуратуре.