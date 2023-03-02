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Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Обрушения не будет. Мэр Омска Шелест сообщил о состоянии пятиэтажки на Профинтерна

2 марта 2023, 14:59
Фото: Город55

Мэр Омска сообщил, что в пятиэтажке на Профинтерна нет угрозы обрушения

Дополнительный осмотр провела компания «СтройТехЭксперт».

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что в доме по ул. Профинтерна, 9 сделали дополнительный осмотр. Экспертом выступила компания «СтройТехЭксперт».

По его итогам эксперты, представители УК «Левобережье» и администрации КАО заключили, что угрозы обрушения дома нет. Отметим, что был составлен соответствующий акт.

«Управляющая компания ведет наблюдение за установленными „маячками“. Держим вопрос на постоянном контроле», — отмечает Сергей Шелест.

Напомним, что «вентиляция» появилась в пятиэтажке около 10 лет назад, но дом аварийным не признавали. Жильцам пришлось обратиться на телевидение, чтобы привлечь внимание ответственных структур. По итогу трещинами в доме обеспокоились в Госжилинспекции и прокуратуре.

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#Ксения Карагодина#Омск#Обрушение здания#Жилой дом#Экспертиза#Общество#Город#Происшествия#Омская область#Новости#Россия
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