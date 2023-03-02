Обрушения не будет. Мэр Омска Шелест сообщил о состоянии пятиэтажки на Профинтерна

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что в доме по ул. Профинтерна, 9 сделали дополнительный осмотр. Экспертом выступила компания «СтройТехЭксперт».
По его итогам эксперты, представители УК «Левобережье» и администрации КАО заключили, что угрозы обрушения дома нет. Отметим, что был составлен соответствующий акт.
«Управляющая компания ведет наблюдение за установленными „маячками“. Держим вопрос на постоянном контроле», — отмечает Сергей Шелест.
Напомним, что «вентиляция» появилась в пятиэтажке около 10 лет назад, но дом аварийным не признавали. Жильцам пришлось обратиться на телевидение, чтобы привлечь внимание ответственных структур. По итогу трещинами в доме обеспокоились в Госжилинспекции и прокуратуре.