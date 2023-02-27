Люди боятся жить в своих квартирах. Еще одна омская пятиэтажка покрылась трещинами

Поводом для проверок послужил сюжет телеканала «Вести Омск», в котором показали трещины. Выяснилось, что жители дома на ул. Профинтерна давно уже живут с «вентиляцией» в стенах, но признать дом аварийным у них не удавалось. Сейчас же трещины усугубились, и жильцы боятся повторения истории пятиэтажного дома на ул. 20 Партсъезда.