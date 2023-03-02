Частный перевозчик в Омске согласился изменить маршрут и разгрузить Левобережье

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что с 6 марта изменится схема маршрута № 307. Автобусы малого класса поедут по новому маршруту, частично дублируя маршрут муниципального автобуса № 78. Интервал движения обещают 10 минут.



Маршрутка № 307 перестанет ездить по Лукашевича, мосту им. 60-летия ВЛКСМ и Красному Пути. Конечную остановку перенесут с ул. Крупской» на ул. Ватутина. Движение организуют по Перелета, Крупской, 3-й Островской, 3-й Енисейской, через метромост, а далее по прежней схеме, до ул. Труда.