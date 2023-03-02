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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Частный перевозчик в Омске согласился изменить маршрут и разгрузить Левобережье

2 марта 2023, 06:46
Фото: Город55
иллюстрация
Одна из популярных омских маршруток теперь будет ездить на Ватутина вместо Крупской.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что с 6 марта изменится схема маршрута № 307. Автобусы малого класса поедут по новому маршруту, частично дублируя маршрут муниципального автобуса № 78. Интервал движения обещают 10 минут.

Маршрутка № 307 перестанет ездить по Лукашевича, мосту им. 60-летия ВЛКСМ и Красному Пути. Конечную остановку перенесут с ул. Крупской» на ул. Ватутина. Движение организуют по Перелета, Крупской, 3-й Островской, 3-й Енисейской, через метромост, а далее по прежней схеме, до ул. Труда.

«Таким образом, на существенном участке маршрута от улицы Ватутина до Театральной площади маршрут № 307 будет выполнять вспомогательную функцию для автобусного маршрута № 78, что позволит улучшить транспортное обслуживание жителей Левобережья, в том числе динамично развивающихся микрорайонов Кузьминки и Прибрежный, а также снизить загруженность подвижного состава муниципального пассажирского транспорта в часы пик», — прокомментировал замдиректора дептранса Игорь Кожухов.
Фото: пресс-служба администрации Омска
Частные перевозчики Омска собирались поднять стоимость проезда до 40 рублей
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#Дарья Зыкова#Новости#Дороги#Игорь Кожухов#Общественный транспорт#Пассажиры#Маршрутки#Ремонт моста#Изменение движения#Город#Омск#Департамент транспорта
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