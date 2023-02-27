Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Самолет компании «Азур эйр» смог зайти на посадку в Омске только со второго раза

27 февраля 2023, 10:37
Фото: Город55
иллюстрация
Перед посадкой медленнее, чем надо происходил выпуск элементов крыла. Омичи, возвращающиеся из Таиланда, приземлились со второй попытки.

В телеграм-канале AVIAINCIDENT сообщили, что вчера в 17:31 по омскому времени о проблемах перед посадкой доложил борт рейса AZV3784 Утапао — Омск авиаперевозчика «Азур эйр». Экипаж получил с бортовых датчиков сведения о том, что выпуск посадочных механизмов крыла происходит медленно.

Посадили самолет в 17:51 со второго захода. Отметим, что в онлайн-табло омского аэропорта значится, что рейс уже отправился обратно в Таиланд с задержкой на 43 минуты.

Фото: скриншот сайта омского аэропорта
Следователи назвали причину экстренной посадки вертолета санавиации в Омске
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Авиаперевозки#Самолет#Безопасность#Задержка рейса#Происшествия#Небо#Новости
Подпишитесь
Ушел в отставку министр транспорта Омской области Антон Заев
Сегодня, 05:58
Омского экс-замминистра строительства Сычева осудят за недостроенные школы и детсады
Сегодня, 03:01
Омские предприятия попали в обновленный санкционный список Евросоюза
Сегодня, 07:51
Попросили прощения. Омские подростки-убийцы из Юрьевки выступили с последним словом
Сегодня, 08:16
Важно. Появились подробности гибели омички во время поедания блинов
Сегодня, 10:37
Глава Черлакского городского поселения Омской области ушел в отставку
Сегодня, 06:39