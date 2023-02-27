Самолет компании «Азур эйр» смог зайти на посадку в Омске только со второго раза

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В телеграм-канале AVIAINCIDENT сообщили, что вчера в 17:31 по омскому времени о проблемах перед посадкой доложил борт рейса AZV3784 Утапао — Омск авиаперевозчика «Азур эйр». Экипаж получил с бортовых датчиков сведения о том, что выпуск посадочных механизмов крыла происходит медленно.
Посадили самолет в 17:51 со второго захода. Отметим, что в онлайн-табло омского аэропорта значится, что рейс уже отправился обратно в Таиланд с задержкой на 43 минуты.