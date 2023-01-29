Следователи назвали причину экстренной посадки вертолета санавиации в Омске

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Омский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России назвал предварительную причину, по которой вертолет санитарной авиации «Ансат» вернулся в Омск, а не полетел в Тюмень. Сработала сигнализация «Отказ автопилота».
Известно, что никто из членов экипажа не пострадал, судно тоже не получило повреждений.
Сейчас ведется доследственная проверка, устанавливаются все детали происшествия. По итогам будет принято процессуальное решение.