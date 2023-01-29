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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Следователи назвали причину экстренной посадки вертолета санавиации в Омске

29 января 2023, 12:37
Фото: 1MI
иллюстрация
Никто не пострадал. Ведется проверка.

Омский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России назвал предварительную причину, по которой вертолет санитарной авиации «Ансат» вернулся в Омск, а не полетел в Тюмень. Сработала сигнализация «Отказ автопилота».

Известно, что никто из членов экипажа не пострадал, судно тоже не получило повреждений.

Сейчас ведется доследственная проверка, устанавливаются все детали происшествия. По итогам будет принято процессуальное решение. 

Вертолет санавиации не смог улететь в Тюмень и снова сел в Омске
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#Вертолет#Происшествия#Новости#Омск
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