Новые люди помогут одиноким жителям Омской области

Существующие меры поддержки одиноких родителей, к примеру, пособия, объем которых ниже прожиточного минимума, едва ли позволят решить проблемы семьи. Кроме того, на них могут рассчитывать только матери-одиночки, когда супруг признан умершим или пропавшим без вести, недееспособным или лишенным родительских прав. Однако если женщина растит ребенка одна после развода, она не признаётся матерью-одиночкой и не может претендовать на такие выплаты и иные льготы.