Омским подросткам из Юрьевки грозит почти 20 лет срока на двоих за массовое убийство

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Павлоградский районный суд Омской области завершает рассмотрение скандального уголовного дела о тройном убийстве в селе Юрьевка. На скамье подсудимых — 18-летний студент и его 15-летняя подруга. Подростков обвиняют в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенном с особом жестокостью группой лиц по предварительному сговору.
Напомним, эта история вызвала широкий общественный резонанс год назад. По версии следствия, семиклассница испытывала неприязнь к своим отчиму, матери и 10-летней сестре-инвалиду. Девушка предложила парню (на тот момент ему было 17 лет) убить родственников, чтобы те не мешали их отношениям.
Подростки разработали план. Молодой человек взял у приятеля штык-нож. Ночью 22 января 2022 года пробрался в дом с заднего двора. Семиклассница заранее открыла дверь. Парень ударил ножом спящих взрослых и 10-летнюю девочку-инвалида, старшая сестра не хотела за ней ухаживать.
В живых остался только 6-летний брат школьницы. После убийства она взяла его и побежала к соседям. Чтобы скрыть преступление, рассказала, что в дом якобы ворвался незнакомый мужчина и убил родителей. С правоохранителям девушка даже составила фоторобот, разумеется, ложный.
Следователям удалось установить причастность подростков к массовому убийству. Позже они во всем признались. Парень показал, куда выбросил нож и спрятал окровавленную одежду.
Гособвинитель запросил для 18-летнего сельчанина наказание в видео 9 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а для 15-летней девушки — 9 лет 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Также прокурор попросил удовлетворить в полном объеме гражданский иск о моральном вреде семилетнему мальчику, который остался в живых. Требования: один миллион рублей с обоих обвиняемых солидарно.
Следующее судебное заседание состоится 27 февраля, в понедельник. Подсудимые выступят с последним словом.