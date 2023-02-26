Game over. Омский геймер попался мошенникам и лишился крупной суммы

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
На удочку мошенников попался 18-летний студент омского колледжа. Он обратился в полицию. Подробности истории рассказали в пресс-службе ведомства.
Парень решил купить аккаунт для компьютерной игры. Связался с продавцом, перевел ему на счет 25 тысяч рублей. Сутки омич пользовался новым аккаунтом, но на следующий день не смог зайти в игру.
«Продавец» выслушал претензии и сослался на посредничество. Номер юридического лица оказался заблокирован.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Омичей предупреждают: будьте внимательны при онлайн-покупках, проверяйте надежность продавца и изучайте отзывы.