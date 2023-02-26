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Published Сегодня, 06:49

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Game over. Омский геймер попался мошенникам и лишился крупной суммы

26 февраля 2023, 06:49
Фото: 1MI
иллюстрация

18-летний геймер из Омска отдал мошенникам 25 тыс руб за игру

Парень надеялся купить аккаунт для компьютерной игры.

На удочку мошенников попался 18-летний студент омского колледжа. Он обратился в полицию. Подробности истории рассказали в пресс-службе ведомства.

Парень решил купить аккаунт для компьютерной игры. Связался с продавцом, перевел ему на счет 25 тысяч рублей. Сутки омич пользовался новым аккаунтом, но на следующий день не смог зайти в игру.

«Продавец» выслушал претензии и сослался на посредничество. Номер юридического лица оказался заблокирован.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Омичей предупреждают: будьте внимательны при онлайн-покупках, проверяйте надежность продавца и изучайте отзывы.

#Мошенничество#Полиция#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Омская область
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