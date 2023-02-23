Смертельное ДТП на трассе. 22-летний омич «влетел» на Mitsubishi в фуру

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что вчера в 17:30 часов дежурной частью Кормиловского района было принята информация о ДТП.



Сотрудники ГИБДД отправились к месту аварии и выяснили, что 22-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением в районе 882 километра трассы Челябинск — Новосибирск и выехал на «встречку». Произошло столкновение с большегрузом Volvo под управлением 38-летнего мужчины.



От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции регулируют дорожное движение.