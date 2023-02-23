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Смертельное ДТП на трассе. 22-летний омич «влетел» на Mitsubishi в фуру

23 февраля 2023, 08:31
Фото: пресс-служба УМВД Омской области

В Омской области 22-летний водитель иномарки выехал на «встречку» и погиб

Омич не справился с управлением на 882 километре трассы Челябинск — Новосибирск.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что вчера в 17:30 часов дежурной частью Кормиловского района было принята информация о ДТП.

Сотрудники ГИБДД отправились к месту аварии и выяснили, что 22-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением в районе 882 километра трассы Челябинск — Новосибирск и выехал на «встречку». Произошло столкновение с большегрузом Volvo под управлением 38-летнего мужчины.

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции регулируют дорожное движение.

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#Дарья Зыкова#Авария#ДТП#Смерть#Трасса#Фура#Происшествия#Дороги#Новости#Омская область#Омск
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