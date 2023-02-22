В смертельном ДТП в Омской области погибли три человека

Установлено, что ВАЗ-2107 столкнулся с грузовым автомобилем «Suzuki». Водитель и два пассажира легковушки скончались на месте происшествия. Еще одного пассажира «семерки» и водителя «Suzuki» отвезли в больницу. Полицейские устанавливают все детали происшествия.