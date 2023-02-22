Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

В смертельном ДТП в Омской области погибли три человека

22 февраля 2023, 04:54
Фото: Управление МВД России по Омской области
Еще двоих человек отвезли в больницу.

Три человека погибли в результате ДТП в Кормиловском районе, сообщили в пресс-службе омской полиции. Авария произошла сегодня утром, 22 февраля, на 40-м километре дороги Сыропятское-Калачинск.

Установлено, что ВАЗ-2107 столкнулся с грузовым автомобилем «Suzuki». Водитель и два пассажира легковушки скончались на месте происшествия. Еще одного пассажира «семерки» и водителя «Suzuki» отвезли в больницу. Полицейские устанавливают все детали происшествия.

Прокуратура проконтролирует ход проверки по факту ДТП. Как рассказали в ведомстве, на место происшествия выехал прокурор Кормиловского района Омской области Александр Сухоносов.

Фото: Управление МВД России по Омской области
Погиб водитель. Известны подробности ДТП со сгоревшими грузовиками в Омской области
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Кормиловский район#Происшествия#ДТП#Авария#Смерть
Подпишитесь
Увидела СПИД своими глазами. Истории омичей, ежедневно сталкивающихся с ВИЧ
Сегодня, 03:00
У мэра Омска появился седьмой заместитель
Сегодня, 05:14
Стало известно, как будут работать омские поликлиники в праздничные выходные
Сегодня, 04:57
Губернатор Омской области прокомментировал послание президента
Сегодня, 02:35
Неожиданно: жители Москвы, Самары и Краснодара чаще всего покупают квартиры в Омске
Вчера, 13:23
66% омичей хотят, чтобы работодатели заботились об их эмоциональном здоровье
Сегодня, 03:02