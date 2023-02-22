Ростех повысил объемы производства вооружения для ВС России

Накануне президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сделал заявление о том, что российскую армию необходимо оснастить передовыми вооружениями. Незадолго до этого в Ростехе сообщили, что специалисты предприятия работают в круглосуточном режиме. В качестве приоритетных задач были обозначены производство средств радиоэлектронной борьбы, БПЛА, бронетехники, авиации. Также специалисты Ростеха разрабатывают системы вооружения со 100% точностью поражения целей.