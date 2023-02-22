Ростех повысил объемы производства вооружения для ВС России

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости».
Как отмечается в заявлении Ростеха, предприятия, входящие в структуру госкопорации, регулярно осуществляют разработку и поставку в войска качественных и современных образцов вооружений. В качестве примера приводятся беспилотники «Ланцет» и КУБ, «Торнадо-С», которые зарекомендовали себя в зоне проведения СВО.
Накануне президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сделал заявление о том, что российскую армию необходимо оснастить передовыми вооружениями. Незадолго до этого в Ростехе сообщили, что специалисты предприятия работают в круглосуточном режиме. В качестве приоритетных задач были обозначены производство средств радиоэлектронной борьбы, БПЛА, бронетехники, авиации. Также специалисты Ростеха разрабатывают системы вооружения со 100% точностью поражения целей.