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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Ростех повысил объемы производства вооружения для ВС России

Сегодня, 13:58
Государственная корпорация «Ростех» продолжает выполнять гособоронзаказ и сообщает о кратном увеличении объема производства передовых вооружений.

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости».

Как отмечается в заявлении Ростеха, предприятия, входящие в структуру госкопорации, регулярно осуществляют разработку и поставку в войска качественных и современных образцов вооружений. В качестве примера приводятся беспилотники «Ланцет» и КУБ, «Торнадо-С», которые зарекомендовали себя в зоне проведения СВО.

Накануне президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сделал заявление о том, что российскую армию необходимо оснастить передовыми вооружениями. Незадолго до этого в Ростехе сообщили, что специалисты предприятия работают в круглосуточном режиме. В качестве приоритетных задач были обозначены производство средств радиоэлектронной борьбы, БПЛА, бронетехники, авиации. Также специалисты Ростеха разрабатывают системы вооружения со 100% точностью поражения целей.

#Экономика
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