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Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

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Updated Сегодня, 07:23

Пропавшая девочка-подросток из Омска нашлась под «веществами» у своих приятелей

22 февраля 2023, 06:49
Фото: 1MI
иллюстрация
Ребенка из Омского района искали с 18 февраля.

В Омской области искали 15-летнюю девочку из поселка Ключи Омского района. Ребенок пропал 18 февраля, 21 числа к поискам подключился отряд «Лиза Алерт». Сегодня утром на ориентировке появилась надпись «Найдена, жива».

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу УМВД Омской области. Выяснилось, что подростка нашли сотрудники уголовного розыска Омского района. Девочка нашлась в «Нефтяниках» у знакомых. Оттуда ее доставили в БСМП-1 с подозрением на отравление психотропными веществами.

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#Дарья Зыкова#Омск#Дети#Дети, подростки#Розыск#Психотропные вещества#Полиция#Лиза Алерт#Общество#Город#Новости#Омский район
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