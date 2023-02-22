Пропавшая девочка-подросток из Омска нашлась под «веществами» у своих приятелей

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу УМВД Омской области. Выяснилось, что подростка нашли сотрудники уголовного розыска Омского района. Девочка нашлась в «Нефтяниках» у знакомых. Оттуда ее доставили в БСМП-1 с подозрением на отравление психотропными веществами.