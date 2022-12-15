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Наказание за «синтетику». 11 омичей пойдут под суд за продажу наркотиков в сети

Сегодня, 09:14
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске осудят 11 продавцов «синтетики» в Интернете

11 человек перевозили крупные партий наркотиков и распространяли их с помощью тайников-закладок.

По сообщению УМВД России по Омской области, окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков.

По версии следствия, 11 человек работали на интернет-магазин по продаже наркотиков. Они занимались межрегиональной перевозкой крупных партий синтетических наркотиков, а также их распространением с помощью тайников-закладок.

Фигурантов задержали в мае и июне 2021 года. Их обвинили в совершении 58 преступлений, в общем изъяв более трех килограммов наркотиков.

В рамках расследования сотрудники полиции опросили 127 свидетелей и провели около 100 экспертиз.

В настоящее время уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Омска.

#Юлия Бармина#Видео#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Наркотики#Синтетические наркотики
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