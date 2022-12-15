Наказание за «синтетику». 11 омичей пойдут под суд за продажу наркотиков в сети

По сообщению УМВД России по Омской области, окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков.
По версии следствия, 11 человек работали на интернет-магазин по продаже наркотиков. Они занимались межрегиональной перевозкой крупных партий синтетических наркотиков, а также их распространением с помощью тайников-закладок.
Фигурантов задержали в мае и июне 2021 года. Их обвинили в совершении 58 преступлений, в общем изъяв более трех килограммов наркотиков.
В рамках расследования сотрудники полиции опросили 127 свидетелей и провели около 100 экспертиз.
В настоящее время уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Омска.